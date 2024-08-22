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ЦБ объявил об увеличении чистой прибыли банков в июле
ЦБ объявил об увеличении чистой прибыли банков в июле - 22.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ объявил об увеличении чистой прибыли банков в июле
Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 36% по сравнению с июнем - до 306 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:22+0300
2024-08-22T18:22+0300
2024-08-22T18:22+0300
банк россии
чистая прибыль
банки
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 36% по сравнению с июнем - до 306 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. "Фактическая прибыль сектора (за вычетом примерно 44 миллиардов рублей дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила 306 миллиардов рублей. Это на 81 миллиард рублей, или на 36%, выше результата июня (225 миллиардов рублей, с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере примерно 120 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре ЦБ по развитию банковского сектора РФ в июле. Регулятор отмечает, что на рост прибыли преимущественно повлияли: положительная валютная переоценка (+16 миллиардов рублей при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 миллиард рублей из-за укрепления рубля на 4,7%); повышение основных доходов суммарно на 51 миллиард рублей (+8%) из-за роста транзакционной активности; а также увеличение доходности по кредитам с плавающими ставками (примерно 50% портфеля юрлиц). "При этом банки получили на 32 миллиарда рублей (-63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний", - сказано в материале. Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков – примерно до 79% с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.
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чистая прибыль, банки, россия
Банк России, чистая прибыль, Банки, РОССИЯ
ЦБ объявил об увеличении чистой прибыли банков в июле
ЦБ: банки РФ в июле увеличили чистую прибыль на 36% к июню, до 306 млрд рублей
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 36% по сравнению с июнем - до 306 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Фактическая прибыль сектора (за вычетом примерно 44 миллиардов рублей дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила 306 миллиардов рублей. Это на 81 миллиард рублей, или на 36%, выше результата июня (225 миллиардов рублей, с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере примерно 120 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре ЦБ по развитию банковского сектора РФ в июле.
Регулятор отмечает, что на рост прибыли преимущественно повлияли: положительная валютная переоценка (+16 миллиардов рублей при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 миллиард рублей из-за укрепления рубля на 4,7%); повышение основных доходов суммарно на 51 миллиард рублей (+8%) из-за роста транзакционной активности; а также увеличение доходности по кредитам с плавающими ставками (примерно 50% портфеля юрлиц).
"При этом банки получили на 32 миллиарда рублей (-63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний", - сказано в материале.
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Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков – примерно до 79% с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.