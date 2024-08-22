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Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии местной компании Oando - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии местной компании Oando
Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии местной компании Oando - 22.08.2024, ПРАЙМ
Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии местной компании Oando
Итальянская энергетическая компания Eni завершила сделку по продаже своей дочерней Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC) местной компании Oando, следует из... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:04+0300
2024-08-22T18:04+0300
энергетика
eni
дочка
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni завершила сделку по продаже своей дочерней Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC) местной компании Oando, следует из пресс-релиза Eni. "Eni объявляет о закрытии сделки по продаже своей дочерней компании, нигерийской Agip Oil Company Ltd (NAOC), которая занимается наземной разведкой и добычей нефти и газа в Нигерии, а также производством электроэнергии, ведущему нигерийскому поставщику местных энергетических решений Oando PLC ("Oando") ", - говорится в сообщении. Согласно релизу, получившая одобрение соответствующих органов власти сделка соответствует стратегии Eni по рационализации деятельности по разведке и добыче посредством перераспределения своего портфолио и продажи нестратегических активов. Eni сохраняет свое присутствие в стране, инвестируя в три направления: глубоководные проекты, проекты по СПГ в Нигерии и исследования по агропромышленному сектору. В сентябре 2023 года Eni сообщила о продаже NAOC энергетической компании Oando PLC, сумма сделки не раскрывалась. При этом доля NAOC в SPDC JV (Shell Production Development Company Joint Venture, где оператору, Shell, принадлежит 30%, TotalEnergies - 10%, NAOC - 5%, NNPC - 55%) не затрагивается сделкой и останется в портфеле Eni. Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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eni, дочка
Энергетика, Eni, дочка
18:04 22.08.2024
 
Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии местной компании Oando

Итальянская Eni завершила продажу "дочки" в Нигерии энергетической компании Oando

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтегазовой компании ENI
Логотип нефтегазовой компании ENI - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni завершила сделку по продаже своей дочерней Nigerian Agip Oil Company Ltd (NAOC) местной компании Oando, следует из пресс-релиза Eni.
"Eni объявляет о закрытии сделки по продаже своей дочерней компании, нигерийской Agip Oil Company Ltd (NAOC), которая занимается наземной разведкой и добычей нефти и газа в Нигерии, а также производством электроэнергии, ведущему нигерийскому поставщику местных энергетических решений Oando PLC ("Oando") ", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, получившая одобрение соответствующих органов власти сделка соответствует стратегии Eni по рационализации деятельности по разведке и добыче посредством перераспределения своего портфолио и продажи нестратегических активов.
Eni сохраняет свое присутствие в стране, инвестируя в три направления: глубоководные проекты, проекты по СПГ в Нигерии и исследования по агропромышленному сектору.
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17:38
В сентябре 2023 года Eni сообщила о продаже NAOC энергетической компании Oando PLC, сумма сделки не раскрывалась. При этом доля NAOC в SPDC JV (Shell Production Development Company Joint Venture, где оператору, Shell, принадлежит 30%, TotalEnergies - 10%, NAOC - 5%, NNPC - 55%) не затрагивается сделкой и останется в портфеле Eni.
Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
 
ЭнергетикаEniдочка
 
 
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