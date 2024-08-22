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ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и "Яндекс.Еды"

ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и "Яндекс.Еды" - 22.08.2024, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу акции Альфа-банка и "Яндекс.Еды"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и компании "Яндекс.Еда", сообщило ведомство. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:53+0300

2024-08-22T13:53+0300

2024-08-22T13:53+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и компании "Яндекс.Еда", сообщило ведомство. "ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции АО "Альфа-Банк" и ООО "Яндекс.Еда". В рекламе сообщалась неполная информация о кэшбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов", - говорится в сообщении. ФАС сообщала в июле о поступлении жалоба гражданина на рекламу, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась информация о начислении кешбэка в 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия, посчитал этот гражданин. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки, выяснило ведомство. Также ФАС, признав ненадлежащей рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды", выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе. А в случае неисполнения предписания организациям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

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