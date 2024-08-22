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Рублю грозят 90-е

Рублю грозят 90-е - 22.08.2024, ПРАЙМ

Рублю грозят 90-е

В среду, 21 августа, рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю незначительно повысился на 0,01%,... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:38+0300

2024-08-22T12:38+0300

2024-08-22T12:38+0300

мнения аналитиков

рубль

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В среду, 21 августа, рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю незначительно повысился на 0,01%, достигнув 89,71 руб., евро укрепился на 0,33% до 99,68 руб. При этом юань ослаб к рублю на 0,82%, опустившись до 12,09 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на более высоком уровне: доллар - 91,6862 руб., евро - 101,9508 руб.После нескольких дней снижения рубль смог немного укрепиться по отношению к юаню. Эксперты связывают это укрепление с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам в конце августа. Они воспользовались высоким курсом юаня для более активной продажи валюты. Однако в целом рубль остается под давлением из-за ряда факторов, включая падение цен на нефть, геополитические риски, действия импортеров и операции нерезидентов по выходу из российских активов. С конца ноября 2023 года курс рубля формирует широкий боковой коридор между уровнями 80,57 и 94,64 руб. за доллар, со средней ценой 87,56 руб. Уровень 90 рублей за доллар является важной отметкой, на которой цена может удерживаться длительное время. Поддержку рублю оказывают жесткая денежно-кредитная политика ЦБР и продажа валюты экспортерами. Интересно отметить, что в расчетах между Россией и Китаем национальные валюты практически полностью вытеснили доллар и евро. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, доля рубля и юаня во взаимных расчетах превысила 95%, что свидетельствует об углублении экономического сотрудничества между странами в условиях западных санкций. Что касается нефтяного рынка, цены на "черное золото" снова пошли вниз, несмотря на значительное сокращение запасов в США. Баррель Brent подешевел на 1,40%, до $76,06. По данным Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране за неделю, закончившуюся 21 августа, упали на 4,65 млн баррелей до 426,03 млн, что значительно превысило прогнозы экспертов. Это самый низкий уровень запасов за последние семь месяцев. Кроме того, существенно сократились запасы бензина и дистиллятов. Основной причиной снижения цен на нефть стало ослабление опасений по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. Иран пока воздерживается от ответных действий против Израиля, а США надеются, что перемирие в Газе предотвратит более масштабную войну в регионе. В четверг, 22 августа, на торгах в Азии баррель Brent торгуется около отметки $75,96. Зоной поддержки выступает $74,50 - 75,00. В случае пробоя цены могут двинуться к ключевой поддержке на уровне $71,50. Главным событием недели для финансовых рынков станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Ожидается, что он может дать некоторые намеки о планах по изменению процентных ставок в будущем. Таким образом, рынки нефти и валют сейчас находятся под влиянием разнонаправленных факторов. Геополитическая напряженность снижается, что оказывает давление на цены нефти, но ожидания смягчения монетарной политики в США и сокращение запасов нефти могут поддержать котировки. Рубль, в свою очередь, балансирует между негативным влиянием внешних факторов и поддержкой со стороны внутренней экономической политики.Индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, до 2768,14 п., индекс РТС - на 1,09%, до 951,10 п. Индекс IMOEX в поисках дна. Не знает еще, останавливаться ему на 2750 или двигаться ниже до 2700 п. За 66 торговых дней или 3 месяца индекс упал на 22,07%. После обновления минимума по IMOEX выполнены условия для отскока, но не факт, что на фоне геополитических рисков инвесторы захотят массово скупать подешевевшие активы. Все-таки восходящий тренд длился 408 торговых дней или почти 2 года (+98%). Поэтому коррекция на 30% была бы уместна со ставками в банках под 20%.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль