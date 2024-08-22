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Рубль уверенно вырос к юаню в четверг

Рубль уверенно вырос к юаню в четверг - 22.08.2024, ПРАЙМ

Рубль уверенно вырос к юаню в четверг

Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T19:33+0300

2024-08-22T19:33+0300

2024-08-22T19:33+0300

рубль

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 25 копеек, до 11,84 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дорожает на 1,93%, до 77,52 доллара за баррель. РУБЛЬ КОНТРАТАКУЕТ Курс юаня в четверг упал на 2,07%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,83-12,11 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 124 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль сегодня пошел в контратаку, юань опускался ниже 11,9 рубля, официальный курс рубля к доллару ЦБ понизил на 40 копеек, до 91,28 рубля. Российская валюта, по-видимому, все же начала получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Поддержка эта локальная и неустойчивая, поэтому в конце недели можно ожидать разнонаправленной динамики курса", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "После нескольких дней агрессивных продаж текущие движения рубля выглядят достойно легкой коррекцией. Рынок явно воздерживается от более энергичных шагов, потому что видит сохранение дисбаланса спроса и предложения валюты. Текущий налоговый период внебиржевой сектор пока не учитывает. Будет ли он учтен далее, большой вопрос", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рубль в четверг активно укреплялся… Рост рубля обусловлен локальным укреплением нефтяных котировок, ослаблением американской валюты и, конечно, приближающемся пиком налоговых выплат. Экспортеры в конце месяца активно готовятся к погашению налоговых обязательств, продавая иностранную валюту", - считает Денис Обухов из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ "Препятствовать укреплению рубля может повышение спроса на инвалюту со стороны импортеров. Снижение уровня нефтяных цен может отразиться на курсе в сентябре. А завтра ждем 11,85-12,05 рубля по юаню и 90-92 за внебиржевой доллар", - говорит Шепелев. Обухов полагает, что до конца недели курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, биржевой курс юаня – около 12 рублей. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на пятницу будет диапазон 12,6-13,2 рубля, доллар США может торговаться в интервале 91-94 рубля, евро - в коридоре 101-104 рубля.

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рубль, юань, мосбиржа