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Микрофинансовое сообщество ответило на предложения ЦБ по изменению рынка

Микрофинансовое сообщество ответило на предложения ЦБ по изменению рынка - 22.08.2024, ПРАЙМ

Микрофинансовое сообщество ответило на предложения ЦБ по изменению рынка

Предложенные ЦБ РФ изменения рынка микрофинансирования серьезны; микрофинансовое сообщество надеется на конструктивный диалог с регулятором, готовит свои... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T18:36+0300

2024-08-22T18:36+0300

2024-08-22T18:36+0300

банк россии

рынок

займы

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Предложенные ЦБ РФ изменения рынка микрофинансирования серьезны; микрофинансовое сообщество надеется на конструктивный диалог с регулятором, готовит свои предложения, сообщили РИА Новости в саморегулируемой организации "МиР" (СРО "МиР") и МФК "Займер". Банк России в понедельник опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы - свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы. "Отрасли не привыкать к законодательным изменениям, так как рынок микрофинансирования по праву можно назвать наиболее динамично меняющимся в части законодательства… Мы верим, что данный доклад станет основой для конструктивного диалога, так как у рынка также есть предложения, как сделать рынок более динамичным, прозрачным и развивающимся, и в перспективе уйти от того имиджа, который любят использовать в популистских целях", - сказали в пресс-службе СРО "МиР". "Уже сейчас мы собираем мнение рынка и его предложения в части внесения правок в текущее видение будущего рынка", - сообщили в СРО. Там добавили, что в данный момент "пока достаточно трудно оценить риски", так как до конца не понятен объем изменений, который нужно будет внести в регулирование. "Любое усиление регуляторного давления обостряет конкуренцию за самых лучших клиентов, и более слабые кредиторы этой борьбы обычно не выдерживают. Изменения, предложенные регулятором, слишком серьезны для рынка МФО, и очень радует, что этот документ предложен к обсуждению участникам отрасли. Центробанк обычно прислушивается к компаниям, и мы надеемся, в этот раз будет так же", - сказал генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. По его мнению, дифференцированный подход к регулированию пойдет на пользу отрасли МФО, а следствием очередных нововведений может стать консолидация и укрупнение лидеров рынка. "Способствовать этому будет и освободившийся трафик клиентов, причем в большей степени, и сделки M&A. "Займер" рассматривает для себя покупку достаточно крупной компании, которая может привнести в бизнес группы что-то принципиально новое - компетенции, технологии, реализованный успешно продукт и т.д.", - добавил Макаров.

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рынок, займы