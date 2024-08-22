https://1prime.ru/20240822/sanktsii-851052000.html

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, сообщил эксперт

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, сообщил эксперт - 22.08.2024, ПРАЙМ

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, сообщил эксперт

США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России, заявил РИА Новости турецкий экономический... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T07:15+0300

2024-08-22T07:15+0300

2024-08-22T07:16+0300

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. "Я считаю, что Турция сделала слишком много уступок США. Наконец, в турецкой прессе появились сообщения об угрозе американских чиновников ввести санкции против Турции. Американцы, разумеется, утверждают, что через Турцию в Россию поступает их продукция, то есть продукция, запрещенная к продаже в Россию. В данном случае США должны быть оправданы, в конце концов, между двумя странами существует спор, США приняли решение, и его нужно уважать. Но действительно ли продажа этих товаров осуществляется через Турцию - это вопрос", - считает собеседник агентства. По его словам, необходимо обратить внимание на то, "не хочет ли Америка полностью разорвать отношения между двумя странами (Турцией и Россией – ред.)", используя тему санкций в качестве предлога. "Очевидно, что молчание турецких правительственных чиновников по этому вопросу считается странным в турецком общественном мнении", - предположил аналитик. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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