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Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений
Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений - 22.08.2024, ПРАЙМ
Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений
Граждане России заключили уже более 1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем привлеченных в программу средств составил около | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:46+0300
2024-08-22T17:46+0300
экономика
сбережения
россия
напф
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Граждане России заключили уже более 1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем привлеченных в программу средств составил около 50 миллиардам рублей, говорится в сообщении Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). "К 15 августа россияне заключили более 1 миллиона договоров ПДС на сумму около 50 миллиардов рублей. На 1 августа услуги по программе долгосрочных сбережений оказывали 28 НПФ", - говорится в сообщении. "Программа развивается – со временем ее механизм становится все более удобным и функциональным, а условия участия – более привлекательными. Большое влияние на вступление граждан в ПДС оказало поручение президента России об увеличении срока государственного софинансирования с трёх до 10 лет", - считает президент НАПФ Сергей Беляков, чьи слова приводятся в сообщении. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку давал в январе первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
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сбережения, россия, напф
Экономика, сбережения, РОССИЯ, НАПФ
17:46 22.08.2024
 
Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений

НАПФ: программа долгосрочных сбережений превысила 1 млн договоров на 50 млрд рублей

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкНаличные деньги
Наличные деньги - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Граждане России заключили уже более 1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем привлеченных в программу средств составил около 50 миллиардам рублей, говорится в сообщении Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
"К 15 августа россияне заключили более 1 миллиона договоров ПДС на сумму около 50 миллиардов рублей. На 1 августа услуги по программе долгосрочных сбережений оказывали 28 НПФ", - говорится в сообщении.
"Программа развивается – со временем ее механизм становится все более удобным и функциональным, а условия участия – более привлекательными. Большое влияние на вступление граждан в ПДС оказало поручение президента России об увеличении срока государственного софинансирования с трёх до 10 лет", - считает президент НАПФ Сергей Беляков, чьи слова приводятся в сообщении.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций.
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Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС.
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку давал в январе первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
 
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