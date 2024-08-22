https://1prime.ru/20240822/sezon-851063419.html

Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону

Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону - 22.08.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону

Кабмин России сформировал достаточный строительный и трудовой ресурс для приграничных областей в рамках подготовки к отопительному сезону, подчеркнул... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:25+0300

2024-08-22T15:25+0300

2024-08-22T15:31+0300

марат хуснуллин

отопительный сезон

приграничные территории

https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78c9d0e9a8ea1ad1622fe9a7981fd876.jpg

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Кабмин России сформировал достаточный строительный и трудовой ресурс для приграничных областей в рамках подготовки к отопительному сезону, подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что службы также подготовили необходимое количество необходимой техники для проведения запланированных работ.Он также подчеркнул, что началась оценка всей поврежденной инфраструктуры приграничных регионов. "Договорились, что мы делаем сейчас сметы, проектно-сметную документацию. При необходимости, как только будет возможно, оперативно приступим к восстановлению этой инфраструктуры. В первую очередь дорожной", - заявил вице-премьер.Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.

https://1prime.ru/20240822/siluanov-851063317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, отопительный сезон, приграничные территории