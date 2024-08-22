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Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону
Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону - 22.08.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону
Кабмин России сформировал достаточный строительный и трудовой ресурс для приграничных областей в рамках подготовки к отопительному сезону, подчеркнул... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:25+0300
2024-08-22T15:31+0300
марат хуснуллин
отопительный сезон
приграничные территории
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Кабмин России сформировал достаточный строительный и трудовой ресурс для приграничных областей в рамках подготовки к отопительному сезону, подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что службы также подготовили необходимое количество необходимой техники для проведения запланированных работ.Он также подчеркнул, что началась оценка всей поврежденной инфраструктуры приграничных регионов. "Договорились, что мы делаем сейчас сметы, проектно-сметную документацию. При необходимости, как только будет возможно, оперативно приступим к восстановлению этой инфраструктуры. В первую очередь дорожной", - заявил вице-премьер.Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
https://1prime.ru/20240822/siluanov-851063317.html
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марат хуснуллин, отопительный сезон, приграничные территории
Марат Хуснуллин, отопительный сезон, приграничные территории
15:25 22.08.2024 (обновлено: 15:31 22.08.2024)
 
Хуснуллин доложил о подготовке приграничья к отопительному сезону

Хуснуллин: Кабмин сформировал строительный и трудовой ресурс для приграничья

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Кабмин России сформировал достаточный строительный и трудовой ресурс для приграничных областей в рамках подготовки к отопительному сезону, подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что службы также подготовили необходимое количество необходимой техники для проведения запланированных работ.
Он также подчеркнул, что началась оценка всей поврежденной инфраструктуры приграничных регионов. "Договорились, что мы делаем сейчас сметы, проектно-сметную документацию. При необходимости, как только будет возможно, оперативно приступим к восстановлению этой инфраструктуры. В первую очередь дорожной", - заявил вице-премьер.
Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
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Марат Хуснуллинотопительный сезонприграничные территории
 
 
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