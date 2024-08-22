https://1prime.ru/20240822/shtraf-851054191.html
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой" - 22.08.2024, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"
Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав,... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:31+0300
2024-08-22T09:31+0300
2024-08-22T09:31+0300
россия
гаи
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/52/833605280_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_4fe4a79660c6ebc12f9c1fd1960bc07e.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав, пишет портал Naavtotrasse со ссылкой на представителя ГАИ.Отмечается, что такие водители получают отметку АТ в правах, это означает, что он не имеет навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач и не имеет права управлять таким автомобилем. В случае нарушения этого правила, водителя ждет штраф в размере 15 тысяч рублей.Собеседник издания отметил, что водители с отметкой AT не имеют опыта вождения автомобилей с механической коробкой передач и не знакомы со специфическими моментами управления, такими как старт с места в гору с использованием сцепления, что может привести к возникновению аварий.
https://1prime.ru/20240812/avtorynok-850815880.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/52/833605280_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_7de18694d7373d04f6456d94ff48bbe6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гаи
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"
Представитель ГАИ: водителям авто с МКПП грозит штраф до 15 тысяч
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав, пишет
портал Naavtotrasse со ссылкой на представителя ГАИ.
Отмечается, что такие водители получают отметку АТ в правах, это означает, что он не имеет навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач и не имеет права управлять таким автомобилем. В случае нарушения этого правила, водителя ждет штраф в размере 15 тысяч рублей.
Собеседник издания отметил, что водители с отметкой AT не имеют опыта вождения автомобилей с механической коробкой передач и не знакомы со специфическими моментами управления, такими как старт с места в гору с использованием сцепления, что может привести к возникновению аварий.
Инспектор ГАИ объяснил, почему на вторичном рынке появляются новые авто