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В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой" - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой" - 22.08.2024, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"
Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав,... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:31+0300
2024-08-22T09:31+0300
россия
гаи
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав, пишет портал Naavtotrasse со ссылкой на представителя ГАИ.Отмечается, что такие водители получают отметку АТ в правах, это означает, что он не имеет навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач и не имеет права управлять таким автомобилем. В случае нарушения этого правила, водителя ждет штраф в размере 15 тысяч рублей.Собеседник издания отметил, что водители с отметкой AT не имеют опыта вождения автомобилей с механической коробкой передач и не знакомы со специфическими моментами управления, такими как старт с места в гору с использованием сцепления, что может привести к возникновению аварий.
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россия, гаи
РОССИЯ, ГАИ
09:31 22.08.2024
 
В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"

Представитель ГАИ: водителям авто с МКПП грозит штраф до 15 тысяч

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав, пишет портал Naavtotrasse со ссылкой на представителя ГАИ.
Отмечается, что такие водители получают отметку АТ в правах, это означает, что он не имеет навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач и не имеет права управлять таким автомобилем. В случае нарушения этого правила, водителя ждет штраф в размере 15 тысяч рублей.
Собеседник издания отметил, что водители с отметкой AT не имеют опыта вождения автомобилей с механической коробкой передач и не знакомы со специфическими моментами управления, такими как старт с места в гору с использованием сцепления, что может привести к возникновению аварий.
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