https://1prime.ru/20240822/shtraf-851054191.html

В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"

В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой" - 22.08.2024, ПРАЙМ

В ГАИ рассказали, за что может грозить штраф водителю авто с "механикой"

Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав,... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:31+0300

2024-08-22T09:31+0300

2024-08-22T09:31+0300

россия

гаи

https://cdnn.1prime.ru/img/83360/52/833605280_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_4fe4a79660c6ebc12f9c1fd1960bc07e.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Некоторые водители выбирают учиться и сдавать экзамен на права на автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы упростить себе процесс получения прав, пишет портал Naavtotrasse со ссылкой на представителя ГАИ.Отмечается, что такие водители получают отметку АТ в правах, это означает, что он не имеет навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач и не имеет права управлять таким автомобилем. В случае нарушения этого правила, водителя ждет штраф в размере 15 тысяч рублей.Собеседник издания отметил, что водители с отметкой AT не имеют опыта вождения автомобилей с механической коробкой передач и не знакомы со специфическими моментами управления, такими как старт с места в гору с использованием сцепления, что может привести к возникновению аварий.

https://1prime.ru/20240812/avtorynok-850815880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гаи