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Рынок стремится прервать шестидневное снижение - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок стремится прервать шестидневное снижение
Рынок стремится прервать шестидневное снижение - 22.08.2024, ПРАЙМ
Рынок стремится прервать шестидневное снижение
Индекс МосБиржи в четверг днем пытается прервать шестидневный цикл снижения. В течение торговой сессии Индекс МосБиржи и РТС сонаправленно растут на 0,13%. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:10+0300
2024-08-22T15:10+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
торги
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг днем пытается прервать шестидневный цикл снижения. В течение торговой сессии Индекс МосБиржи и РТС сонаправленно растут на 0,13%.Влияние на ход торгов оказывает очередная статистка Росстата по индексу потребительских цен, которая продемонстрировала некоторое замедление темпов роста инфляции.По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 13 по 19 августа повысился на 0,04% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей неделе. Сильный рост показали цены на легковые автомобили российского производства, которые подорожали за неделю в среднем на 1,28% на фоне повышения цен на модели "АвтоВАЗ" с 14 августа. Банк России учитывает динамику недельной инфляции при определении ключевой ставки. В ожидания рынка на текущий момент закладываются прогнозы по повышению ключевой ставки на заседании в сентябре.Поддержать российский рынок может рост нефтяных котировок. Сейчас сорт Вrent торгуется вблизи отметки 76 долларов США за баррель, показывая небольшой рост на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США. Министерство энергетики США сообщило, что за прошлую неделю запасы нефти сократились на 4,65 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,2 млн баррелей.Рубль в последние дни снижается к доллару, однако его стабилизации может способствовать снижение зависимости от валют недружественных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют во взаиморасчетах России и Китая уже превышает 95%. По его словам, взаимная торговля между двумя странами развивается ускоренными темпами, и в 2023 году товарооборот достиг 1,6 трлн юаней (или приблизительно 20 трлн рублей). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отметил, что существует потенциал для удвоения торгового оборота между Россией и Китаем к 2030 году, но это возможно лишь при устранении оставшихся барьеров в области взаиморасчетов между банками двух стран.В среду появились корпоративные новости от компаний Делимобиль и ЦИАН. Совет директоров компании "Делимобиль" предложил выплатить первые дивиденды в размере 1 рубль на акцию. Этот шаг является значимым событием для компании и способен положительно повлиять на ее репутацию среди инвесторов. Выручка ЦИАН по МСФО в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании также продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 54% и составив 0,95 млрд руб. Тем не менее, во II квартале текущего года чистая прибыль снизилась на 48%, составив 0,2 млрд руб. Период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением активности в некоторых сегментах основного бизнеса ЦИАН. Накапливается отложенный спрос, который после стабилизации ставок сможет способствовать дальнейшему ускоренному росту компании.
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, торги
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Торги
15:10 22.08.2024
 

Рынок стремится прервать шестидневное снижение

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг днем пытается прервать шестидневный цикл снижения. В течение торговой сессии Индекс МосБиржи и РТС сонаправленно растут на 0,13%.
Влияние на ход торгов оказывает очередная статистка Росстата по индексу потребительских цен, которая продемонстрировала некоторое замедление темпов роста инфляции.
По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 13 по 19 августа повысился на 0,04% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей неделе. Сильный рост показали цены на легковые автомобили российского производства, которые подорожали за неделю в среднем на 1,28% на фоне повышения цен на модели "АвтоВАЗ" с 14 августа. Банк России учитывает динамику недельной инфляции при определении ключевой ставки. В ожидания рынка на текущий момент закладываются прогнозы по повышению ключевой ставки на заседании в сентябре.
Поддержать российский рынок может рост нефтяных котировок. Сейчас сорт Вrent торгуется вблизи отметки 76 долларов США за баррель, показывая небольшой рост на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США. Министерство энергетики США сообщило, что за прошлую неделю запасы нефти сократились на 4,65 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,2 млн баррелей.
Рубль в последние дни снижается к доллару, однако его стабилизации может способствовать снижение зависимости от валют недружественных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют во взаиморасчетах России и Китая уже превышает 95%. По его словам, взаимная торговля между двумя странами развивается ускоренными темпами, и в 2023 году товарооборот достиг 1,6 трлн юаней (или приблизительно 20 трлн рублей). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отметил, что существует потенциал для удвоения торгового оборота между Россией и Китаем к 2030 году, но это возможно лишь при устранении оставшихся барьеров в области взаиморасчетов между банками двух стран.
В среду появились корпоративные новости от компаний Делимобиль и ЦИАН. Совет директоров компании "Делимобиль" предложил выплатить первые дивиденды в размере 1 рубль на акцию. Этот шаг является значимым событием для компании и способен положительно повлиять на ее репутацию среди инвесторов. Выручка ЦИАН по МСФО в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании также продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 54% и составив 0,95 млрд руб. Тем не менее, во II квартале текущего года чистая прибыль снизилась на 48%, составив 0,2 млрд руб. Период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением активности в некоторых сегментах основного бизнеса ЦИАН. Накапливается отложенный спрос, который после стабилизации ставок сможет способствовать дальнейшему ускоренному росту компании.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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