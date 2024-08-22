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Мировые биржевые цены на любимый россиянами продукт достигли максимума
Мировые биржевые цены на любимый россиянами продукт достигли максимума - 22.08.2024, ПРАЙМ
Мировые биржевые цены на любимый россиянами продукт достигли максимума
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире растут в четверг на 2,5%, показатель впервые с 29 мая достиг 4,85 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:10+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире растут в четверг на 2,5%, показатель впервые с 29 мая достиг 4,85 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.52 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 2,5%, до 4,82 доллара за фунт, в ходе торгов в четверг показатель поднимался до 4,85 доллара. Цены находятся на максимальном уровне с 29 мая. Цены на апельсиновый сок растут третью торговую сессию подряд, а с начала года его стоимость подскочила в полтора раза. Цены на апельсиновый сок растут при ухудшении видов на урожай апельсинов в Бразилии. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года. В Бразилии производится более трети апельсинового сока в мире. Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока и страны по итогам прошлого года находились вблизи многолетних минимумов.
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биржа
Мировые биржевые цены на любимый россиянами продукт достигли максимума
ICE Futures: биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли максимума с весны
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире растут в четверг на 2,5%, показатель впервые с 29 мая достиг 4,85 доллара за фунт замороженного концентрата, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.52 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 2,5%, до 4,82 доллара за фунт, в ходе торгов в четверг показатель поднимался до 4,85 доллара. Цены находятся на максимальном уровне с 29 мая.
Цены на апельсиновый сок растут третью торговую сессию подряд, а с начала года его стоимость подскочила в полтора раза.
Цены на апельсиновый сок растут при ухудшении видов на урожай апельсинов в Бразилии. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года.
В Бразилии производится более трети апельсинового сока в мире.
Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока и страны по итогам прошлого года находились вблизи многолетних минимумов.