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Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен

Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен - 22.08.2024, ПРАЙМ

Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен

Китай намерен изменить жизнь в Соединенных Штатах и имеет для этого необходимые экономические и военные ресурсы. Такое заявление на общенациональном съезде... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T07:35+0300

2024-08-22T07:35+0300

2024-08-22T07:36+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай намерен изменить жизнь в Соединенных Штатах и имеет для этого необходимые экономические и военные ресурсы. Такое заявление на общенациональном съезде Демпартии США сделал член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц. В частности, конгрессмен заявил: "Коммунистическая партия Китая имеет намерение, размер экономики и развивающиеся военные мощности, чтобы в буквальном смысле изменить нашу жизнь".При этом Уолц выразил уверенность, что КНР является для Соединенных Штатов "экзистенциальной угрозой", которая сохранится в перспективе.

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