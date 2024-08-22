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Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен
Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен - 22.08.2024, ПРАЙМ
Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен
Китай намерен изменить жизнь в Соединенных Штатах и имеет для этого необходимые экономические и военные ресурсы. Такое заявление на общенациональном съезде... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T07:35+0300
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2024-08-22T07:36+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай намерен изменить жизнь в Соединенных Штатах и имеет для этого необходимые экономические и военные ресурсы. Такое заявление на общенациональном съезде Демпартии США сделал член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц. В частности, конгрессмен заявил: "Коммунистическая партия Китая имеет намерение, размер экономики и развивающиеся военные мощности, чтобы в буквальном смысле изменить нашу жизнь".При этом Уолц выразил уверенность, что КНР является для Соединенных Штатов "экзистенциальной угрозой", которая сохранится в перспективе.
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китай, сша, мнение
Политика, КИТАЙ, США, мнение
Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен
Конгрессмен Уолц: Китай намерен изменить жизнь в США и имеет для этого ресурсы
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай намерен изменить жизнь в Соединенных Штатах и имеет для этого необходимые экономические и военные ресурсы. Такое заявление на общенациональном съезде Демпартии США сделал член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц.
В частности, конгрессмен заявил: "Коммунистическая партия Китая имеет намерение, размер экономики и развивающиеся военные мощности, чтобы в буквальном смысле изменить нашу жизнь".
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При этом Уолц выразил уверенность, что КНР является для Соединенных Штатов "экзистенциальной угрозой", которая сохранится в перспективе.