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WSA зафиксировала сокращение мирового производства стали

WSA зафиксировала сокращение мирового производства стали - 22.08.2024, ПРАЙМ

WSA зафиксировала сокращение мирового производства стали

Мировое производство стали в июле уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 152,8 миллиона тонн, следует из данных World Steel... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:00+0300

2024-08-22T14:00+0300

2024-08-22T14:00+0300

сталь

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировое производство стали в июле уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 152,8 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед WSA, в июле 2024 года составило 152,8 миллиона тонн, что на 4,7% меньше, чем в июле 2023 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц снизилась на 0,8% - до 7,5 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 3,1%, до 6,3 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,8 миллиона тонн стали, на 5,7% больше, чем год назад; Африки - 2 миллиона тонн (рост на 4%). Ближний Восток снизил этот показатель на 10,1%, до 3,7 миллиона тонн. Производство стали в Северной Америке уменьшилось на 2,4%, до 8,8 миллиона тонн, в США - увеличилось на 2,1%, до 6,9 миллиона. Государства Азии и Океании произвели в апреле 112,7 миллиона тонн стали (спад на 6,4%). Непосредственно в Китае выпуск снизился на 9%, примерно до 82,9 миллиона тонн. В Индии он увеличился на 6,8% - до 12,3 миллиона тонн. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,849 миллиарда тонн, что практически соответствует уровню предшествовавшего года. Выпуск стали в России составил 75,8 миллиона тонн, увеличившись на 5,6%.

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сталь