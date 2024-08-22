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Эксперт раскрыл, когда восстановится мировой спрос на сталь

Эксперт раскрыл, когда восстановится мировой спрос на сталь - 22.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, когда восстановится мировой спрос на сталь

Мировой спрос на сталь восстановится не раньше конца текущего – начала следующего года, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал"... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T21:22+0300

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2024-08-22T21:22+0300

экономика

сталь

мировой спрос

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь восстановится не раньше конца текущего – начала следующего года, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Согласно отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), мировое производство стали в июле уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 152,8 миллиона тонн. Это самое серьезное падение с начала года на фоне проблем в секторе недвижимости Китая. Выпуск стали у крупнейшего производителя упал на 9%, до 82,9 миллиона тонн. Тренд на сокращение мирового производства длится с весны 2021 года, следует из материалов ассоциации. "Низкое потребление стальной продукции давит на цены, а падающие цены, в свою очередь, делают нерентабельной часть сталеплавильных мощностей, что приводит к сокращению мировой выплавки стали", - прокомментировал Данилов. "При этом ожидаемое снижение учетной ставки ФРС, а вслед за ней и другими ведущими мировыми центробанками, окажет отложенный эффект на реальный сектор глобальной экономики, который ощутится лишь в 2025 году. Соответственно, улучшения ситуации со спросом и ценами на сталь, на наш взгляд, стоит ждать не раньше конца 2024 - начала 2025 года", - считает эксперт. К причинам снижения выпуска стали Данилов отнес замедление мировой экономики под влиянием разогнавшейся инфляции и высоких процентных ставок. Отдельным фактором на этом фоне выступает замедление экономики Китая и проблемы в строительном секторе страны, отмечает он.

https://1prime.ru/20240822/gaz-851072144.html

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сталь, мировой спрос