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Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии
Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии - 22.08.2024, ПРАЙМ
Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии
Ювелирная сеть Sunlight в первом полугодии увеличила общий объем продаж на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 миллиардов рублей,... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:02+0300
2024-08-22T18:02+0300
sunlight
ювелирные украшения
продажи
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ювелирная сеть Sunlight в первом полугодии увеличила общий объем продаж на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Общий объем продаж увеличился на 60% до 52 миллиардов рублей с учетом НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря увеличению количества покупок на 32% до 6,6 миллиона штук, развитию программы лояльности и улучшению ассортимента", - говорится в сообщении. Отмечается, что сопоставимые продажи увеличились на 39% и составили 44 миллиарда рублей. А сопоставимое количество покупок выросло на 14% до 5,5 миллиона, и основным фактором такого роста стало "развитие ассортимента". Также онлайн-продажи компании выросли в два раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 20 миллиардов рублей с учетом НДС. А количество покупок онлайн за полугодие достигло 3 миллионов, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. На 30 июня компания была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России, увеличив количество торговых точек в первом полугодии на 114. Средняя площадь магазина составила 103 квадратных метра.
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sunlight, ювелирные украшения, продажи, россия
Sunlight, ювелирные украшения, продажи, РОССИЯ
18:02 22.08.2024
 
Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии

Ювелирная сеть Sunlight в I полугодии увеличила объем продаж до 52 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПлатиновое кольцо с бриллиантами
Платиновое кольцо с бриллиантами - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ювелирная сеть Sunlight в первом полугодии увеличила общий объем продаж на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 миллиардов рублей, следует из материалов компании.
"Общий объем продаж увеличился на 60% до 52 миллиардов рублей с учетом НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря увеличению количества покупок на 32% до 6,6 миллиона штук, развитию программы лояльности и улучшению ассортимента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сопоставимые продажи увеличились на 39% и составили 44 миллиарда рублей. А сопоставимое количество покупок выросло на 14% до 5,5 миллиона, и основным фактором такого роста стало "развитие ассортимента".
Также онлайн-продажи компании выросли в два раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 20 миллиардов рублей с учетом НДС. А количество покупок онлайн за полугодие достигло 3 миллионов, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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17:28
Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. На 30 июня компания была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России, увеличив количество торговых точек в первом полугодии на 114. Средняя площадь магазина составила 103 квадратных метра.
 
Sunlightювелирные украшенияпродажиРОССИЯ
 
 
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