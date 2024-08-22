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Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии

Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии - 22.08.2024, ПРАЙМ

Ювелирная сеть Sunlight объявила о резком росте продаж в первом полугодии

Ювелирная сеть Sunlight в первом полугодии увеличила общий объем продаж на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 миллиардов рублей,... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T18:02+0300

2024-08-22T18:02+0300

2024-08-22T18:02+0300

sunlight

ювелирные украшения

продажи

россия

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ювелирная сеть Sunlight в первом полугодии увеличила общий объем продаж на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Общий объем продаж увеличился на 60% до 52 миллиардов рублей с учетом НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря увеличению количества покупок на 32% до 6,6 миллиона штук, развитию программы лояльности и улучшению ассортимента", - говорится в сообщении. Отмечается, что сопоставимые продажи увеличились на 39% и составили 44 миллиарда рублей. А сопоставимое количество покупок выросло на 14% до 5,5 миллиона, и основным фактором такого роста стало "развитие ассортимента". Также онлайн-продажи компании выросли в два раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 20 миллиардов рублей с учетом НДС. А количество покупок онлайн за полугодие достигло 3 миллионов, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. На 30 июня компания была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России, увеличив количество торговых точек в первом полугодии на 114. Средняя площадь магазина составила 103 квадратных метра.

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sunlight, ювелирные украшения, продажи, россия