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Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис - 22.08.2024, ПРАЙМ
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
Вице-президент США Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью предотвратить начало специальной военной... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:01+0300
2024-08-22T19:01+0300
политика
сша
дональд трамп
камала харрис
владимир путин
сво
выборы в сша
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью предотвратить начало специальной военной операции на Украине, заявил американский экс-президент и кандидат в президенты США на близящихся выборах Дональд Трамп.Подобное заявление республиканец сделал уже третий раз. Ранее - на митинге в Пенсильвании и в интервью Fox News - Трамп утверждал, что Харрис должна была убедить Путина не предпринимать крайние меры на Украине."Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным", - заявил американский бизнесмен перед толпой избирателей в Северной Каролине. "Она проделала хорошую работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "не делай этого", и через три дня он атаковал", - добавил он, подчеркивая, что смог бы урегулировать конфликт, будь он на ее месте.Выборы президента Штатов пройдут уже в ноябре этого года.
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сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, сво, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, СВО, выборы в США
19:01 22.08.2024
 
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис

Трамп утверждает, что Харрис встречалась с Путиным, пытаясь предотвратить СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью предотвратить начало специальной военной операции на Украине, заявил американский экс-президент и кандидат в президенты США на близящихся выборах Дональд Трамп.
Подобное заявление республиканец сделал уже третий раз. Ранее - на митинге в Пенсильвании и в интервью Fox News - Трамп утверждал, что Харрис должна была убедить Путина не предпринимать крайние меры на Украине.
"Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным", - заявил американский бизнесмен перед толпой избирателей в Северной Каролине. "Она проделала хорошую работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "не делай этого", и через три дня он атаковал", - добавил он, подчеркивая, что смог бы урегулировать конфликт, будь он на ее месте.
Выборы президента Штатов пройдут уже в ноябре этого года.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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ПолитикаСШАДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ПутинСВОвыборы в США
 
 
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