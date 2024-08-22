https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html

Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис

Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис - 22.08.2024, ПРАЙМ

Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис

Вице-президент США Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью предотвратить начало специальной военной... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T19:01+0300

2024-08-22T19:01+0300

2024-08-22T19:01+0300

политика

сша

дональд трамп

камала харрис

владимир путин

сво

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года с целью предотвратить начало специальной военной операции на Украине, заявил американский экс-президент и кандидат в президенты США на близящихся выборах Дональд Трамп.Подобное заявление республиканец сделал уже третий раз. Ранее - на митинге в Пенсильвании и в интервью Fox News - Трамп утверждал, что Харрис должна была убедить Путина не предпринимать крайние меры на Украине."Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным", - заявил американский бизнесмен перед толпой избирателей в Северной Каролине. "Она проделала хорошую работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "не делай этого", и через три дня он атаковал", - добавил он, подчеркивая, что смог бы урегулировать конфликт, будь он на ее месте.Выборы президента Штатов пройдут уже в ноябре этого года.

https://1prime.ru/20240822/priznanie-851066001.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, сво, выборы в сша