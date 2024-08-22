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Товарооборот России и Евросоюза сократился до уровня конца 1990-х года

Товарооборот России и Евросоюза сократился до уровня конца 1990-х года - 22.08.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Евросоюза сократился до уровня конца 1990-х года

Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T05:11+0300

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Евросоюза по итогам июня опустился ниже 5 миллиардов евро – впервые с осени 1999 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в июне двусторонняя торговля России и ЕС сократилась по сравнению с маем на 10% - до 4,9 миллиарда евро. Это минимум с сентября 1999 года, когда товарооборот составлял 4,6 миллиарда евро. Сильнее всего торговля упала с Португалией – в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро, а также с Чехией и Ирландией – примерно вдвое, до 121,5 и 41,5 миллиона евро соответственно. В то же время с рядом стран торговля в июне, наоборот, выросла. Наиболее существенно она увеличилась с Болгарией и Румынией – на 15%, до 55,8 и 12,3 миллиона евро соответственно. Также рост был в товарообороте с Нидерландами (+10%, 462,4 миллиона евро), Хорватией (+7%, 21,5 миллиона), Австрией (+6%, 284,2 миллиона), Францией (+6%, 449,4 миллиона), Венгрией (+3%, 464 миллиона) и Литвой (+1%, 87,9 миллиона евро). Поставки российских товаров в ЕС в начале лета просели на 14% в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро - минимума с февраля 1999 года. Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ (1,1 миллиарда евро), нефть и нефтепродукты (333 миллиона евро), а также железо и сталь (164 миллиона евро). Одновременно продажи европейской продукции в Россию сократились на 5% в месячном выражении, до 2,4 миллиарда евро. Основой европейского экспорта были фармацевтическая продукция (634 миллиона евро), оборудование (262 миллиона) и оптические инструменты (203 миллиона евро).

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