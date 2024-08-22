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Товарооборот Таджикистана и России в первом полугодии вырос на 12%

Товарооборот Таджикистана и России в первом полугодии вырос на 12% - 22.08.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Таджикистана и России в первом полугодии вырос на 12%

Товарооборот Таджикистана и России в январе-июле текущего года вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 миллиарда... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T17:28+0300

2024-08-22T17:28+0300

2024-08-22T17:28+0300

товарооборот

таджикистан

россия

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ДУШАНБЕ, 22 авг – ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана и России в январе-июле текущего года вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 миллиарда долларов, сообщает в четверг таджикское агентство по статистике. "Товарооборот Таджикистана и России в январе-июле текущего года составил 1,118 миллиарда 256 тысяч долларов, что 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По данным агентства, импорт из России в Таджикистан составил около 1,55 миллиарда долларов, экспорт Таджикистана в РФ - около 63,8 миллиона долларов.

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товарооборот, таджикистан, россия