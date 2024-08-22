https://1prime.ru/20240822/toyota-851059648.html
Японец с богатой комплектацией: новый Land Cruiser Prado привезли в Россию
Японец с богатой комплектацией: новый Land Cruiser Prado привезли в Россию - 22.08.2024, ПРАЙМ
Японец с богатой комплектацией: новый Land Cruiser Prado привезли в Россию
В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года выпуска с дизельным двигателем мощностью 204 л.с. и богатой комплектацией, сообщает... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:16+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года выпуска с дизельным двигателем мощностью 204 л.с. и богатой комплектацией, сообщает портал AutoNews.ru.Автомобиль поставляется в Россию через схему параллельного импорта, и его стоимость составляет 13,8 миллиона рублей. Покупатели могут сэкономить на покупке, оформив кредит, каско и сдав предыдущий автомобиль в трейд-ин. На модель распространяется полная дилерская гарантия на два года, отметили в материале.Внедорожник оснащен автоматической коробкой передач и системой полного привода. Дилерский центр предлагает автомобиль с адаптивным круиз-контролем, парктрониками, камерами, панорамной крышей, проекционным экраном и множеством систем помощи водителю на дороге.Ранее в Россию была привезена модель Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с., который особенно популярен в странах Ближнего Востока.
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россия, toyota
Японец с богатой комплектацией: новый Land Cruiser Prado привезли в Россию
AutoNews.ru: в России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado за ₽13,8 млн
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года выпуска с дизельным двигателем мощностью 204 л.с. и богатой комплектацией, сообщает
портал AutoNews.ru.
Автомобиль поставляется в Россию через схему параллельного импорта, и его стоимость составляет 13,8 миллиона рублей. Покупатели могут сэкономить на покупке, оформив кредит, каско и сдав предыдущий автомобиль в трейд-ин. На модель распространяется полная дилерская гарантия на два года, отметили в материале.
Внедорожник оснащен автоматической коробкой передач и системой полного привода. Дилерский центр предлагает автомобиль с адаптивным круиз-контролем, парктрониками, камерами, панорамной крышей, проекционным экраном и множеством систем помощи водителю на дороге.
Ранее в Россию была привезена модель Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с., который особенно популярен в странах Ближнего Востока.
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