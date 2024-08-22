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В АКИТ отметили рост трат россиян на покупки в интернете

В АКИТ отметили рост трат россиян на покупки в интернете - 22.08.2024, ПРАЙМ

В АКИТ отметили рост трат россиян на покупки в интернете

Россияне потратили в интернете в первом полугодии 2024 года почти 3,9 триллиона рублей - это на 41% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:37+0300

2024-08-22T10:37+0300

2024-08-22T10:37+0300

экономика

россия

акит

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Россияне потратили в интернете в первом полугодии 2024 года почти 3,9 триллиона рублей - это на 41% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Рост объемов продаж российской интернет-торговли в первом полугодии 2024 года составил 41%. С января по июнь россияне совершили онлайн-покупки почти на 3,9 триллиона рублей. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании интернет-торговли. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж страны составила 14,9%", - говорится в сообщении. Больше всего выросли траты в интернет-магазинах у жителей Севастополя (+113%), Чечни (+99%) и Крыма (+92%). Рост более 70% зафиксирован в первом полугодии в Тыве, на Чукотке, в Дагестане, Бурятии, Якутии, на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе и на Камчатке. Лидером по объему покупок стала Москва, на втором и третьем местах - Московская область и Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Ростовская область. "Рост онлайн-продаж в первом полугодии отмечался во всех товарах, однако наиболее заметный он в категориях: аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%), подарки и цветы (+97%), ювелирные изделия и часы (89%), продукты питания (69%)", - отметили в АКИТ. Они также перечислили регионы, лидирующие по уровню проникновения e-commerce. "Наиболее высокая доля онлайн-покупок в общем объеме розничных продаж на Чукотке - 34,8%, Камчатке - 24,8%, Карачаево-Черкесии - 24,4%, Тыве - 23,4%, Алтае - 22,9%, Забайкалье - 22,3%, Калужской области - 21,2%, Мурманске - 21,1%, в Москве - 20,1%", - рассказали в ассоциации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акит