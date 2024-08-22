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Средства юрлиц и населения в российских банках в июле выросли, заявили в ЦБ

Средства юрлиц и населения в российских банках в июле выросли, заявили в ЦБ - 22.08.2024, ПРАЙМ

Средства юрлиц и населения в российских банках в июле выросли, заявили в ЦБ

Средства компаний в российских банках в июле выросли на 1,6% к июню, средства населения - на 1,1%, говорится в материале ЦБ РФ. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T18:31+0300

2024-08-22T18:31+0300

2024-08-22T18:31+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в июле выросли на 1,6% к июню, средства населения - на 1,1%, говорится в материале ЦБ РФ. "Средства юрлиц в июле выросли на существенные 836 миллиардов рублей (+1,6%) после умеренного оттока в июне на 0,5%... Средства населения в июле продолжили расти (+0,6 триллиона рублей,+1,1%), но несколько медленнее, чем в июне (+1,7%), что может быть связано с высокими отпускными расходами", - говорится в материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024". Прирост средств юридических лиц, как пояснили в ЦБ, почти в равной степени обеспечен рублевыми и валютными остатками. Средства в рублях выросли на 462 миллиарда рублей (+1,1%). Приток валютных средств составил 374 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте (+3,7%), главным образом - у компаний-экспортеров. В отношении средств населения регулятор отмечает, что, как и в июне, росли только рублевые остатки (+586 миллиардов рублей, +1,3%), а средства в валюте сократились (-24 миллиарда в рублевом эквиваленте, или -0,7%). Рублевые средства увеличились как на текущих счетах (+264 миллиарда рублей,+1,7%, в том числе на накопительных счетах, по которым банки предлагают высокие проценты), так и на срочных вкладах (+322 миллиарда рублей,+1,0%). Весомая часть прироста (около 0,3 триллиона рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. Ставки по ним в июле выросли еще на примерно 1 процентный пункт (17,1% в конце июля после 16,1%в конце июня) из-за ожидаемого тогда банками повышения ключевой ставки", - указано в материале. Всего с начала года средства населения выросли на 5,3 триллиона рублей (+11,8%), что более чем в два раза превышает результат за 7 месяцев 2023 года (+2,3 триллиона рублей,+6,2%). Прирост средств на счетах эскроу в июле замедлился до 105 миллиардов рублей (+1,6%) по сравнению с рекордными показателями июня (+7,3%). Это связано со снижением продаж из-за замедления ипотечных выдач, а также с большими объемами раскрытия счетов эскроу после ввода жилья в эксплуатацию (354 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем в июне), поясняет регулятор.

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юрлица, население, банки, денежные средства, россия