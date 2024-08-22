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"Мечел" нарастил добычу угля на 12 процентов

"Мечел" нарастил добычу угля на 12 процентов - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Мечел" нарастил добычу угля на 12 процентов

Группа "Мечел" в первом полугодии 2024 года увеличила добычу угля на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 5,074 миллиона тонн, выпуск стали... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:23+0300

2024-08-22T12:23+0300

2024-08-22T12:23+0300

энергетика

мечел

уголь

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2024 года увеличила добычу угля на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 5,074 миллиона тонн, выпуск стали уменьшился на 8%, до 1,644 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Выплавка чугуна сократилась на 8%, до 1,492 миллиона тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) в первом полугодии увеличилась на 60%, до 1,998 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи ККУ для "третьих лиц" возросли в 2,3 раза - до 1,447 миллиона тонн. Реализация железорудного концентрата (ЖРК) упала на 16%, до 549 тысяч тонн. Общие продажи коксовой продукции снизились на 14%, до 961 тысячи тонн, ее реализация "третьим лицам" - на 38%, до 232 тысяч тонн. "В условиях торговых ограничений, обусловленных новыми внешними санкциями, основной акцент в отчетном периоде мы сделали на переформатировании структуры продаж. Практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во втором квартале был отправлен российским заказчикам", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Мечела" Олега Коржова. Во втором квартале добыча угля группой сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 2,506 миллиона тонн. Выпуск стали вырос на 17%, до 886 тысяч тонн, чугуна - на 13%, до 791 тысячи тонн. Реализация ККУ увеличилась на 15%, до 1,068 миллиона тонн. Продажи ЖРК возросли почти в 2 раза, до 364 тысяч тонн. Реализация коксовой продукции увеличилась на 13%, до 509 тысяч тонн. "В третьем квартале текущего года на шахте имени В.И. Ленина компании "Южный Кузбасс" введена в эксплуатацию новая лава, что позволит сохранить положительную динамику в части производства и сбыта ККУ в следующем отчетном периоде", - уточнил Коржов. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин. "Мечел" в прошлом году снизила добычу угля на 8%, до 10,365 миллиона тонн.

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мечел, уголь