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Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США - 22.08.2024, ПРАЙМ

Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Соединенные Штаты сталкиваются с большим количеством угроз безопасности, чем когда-либо прежде. Такое мнение в беседе с Associated Press выразил глава ФБР... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:43+0300

2024-08-22T12:43+0300

2024-08-22T12:47+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сталкиваются с большим количеством угроз безопасности, чем когда-либо прежде. Такое мнение в беседе с Associated Press выразил глава ФБР Кристофер Рэй."Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - говорится в материале агентства.В интервью он не упомянул конкретные угрозы, но отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, включая атаки на избирательные системы.Кроме того, он отметил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Ранее в апреле глава ФБР сообщил о беспокойстве агентства относительно намерений террористических организаций осуществлять террористические атаки на территории США.

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