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Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США
Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США - 22.08.2024, ПРАЙМ
Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США
Соединенные Штаты сталкиваются с большим количеством угроз безопасности, чем когда-либо прежде. Такое мнение в беседе с Associated Press выразил глава ФБР... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:43+0300
2024-08-22T12:47+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сталкиваются с большим количеством угроз безопасности, чем когда-либо прежде. Такое мнение в беседе с Associated Press выразил глава ФБР Кристофер Рэй."Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - говорится в материале агентства.В интервью он не упомянул конкретные угрозы, но отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, включая атаки на избирательные системы.Кроме того, он отметил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Ранее в апреле глава ФБР сообщил о беспокойстве агентства относительно намерений террористических организаций осуществлять террористические атаки на территории США.
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сша, фбр
Политика, США, ФБР
12:43 22.08.2024 (обновлено: 12:47 22.08.2024)
 
Как никогда ранее: глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Глава ФБР Рэй: над США нависает как никогда много различных угроз

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сталкиваются с большим количеством угроз безопасности, чем когда-либо прежде. Такое мнение в беседе с Associated Press выразил глава ФБР Кристофер Рэй.
"Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - говорится в материале агентства.
В интервью он не упомянул конкретные угрозы, но отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, включая атаки на избирательные системы.
Кроме того, он отметил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Ранее в апреле глава ФБР сообщил о беспокойстве агентства относительно намерений террористических организаций осуществлять террористические атаки на территории США.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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ПолитикаСШАФБР
 
 
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