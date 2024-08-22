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Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области

Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области - 22.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области

Губернатор Белгородской области оценил ущерб сельскохозяйственных предприятий в 3 миллиарда рублей. Об этом Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:52+0300

2024-08-22T14:52+0300

2024-08-22T15:47+0300

вячеслав гладков

белгородская область

ущерб

малый и средний бизнес

россия

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области оценил ущерб сельскохозяйственных предприятий в 3 миллиарда рублей. Об этом Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании по Курской, Брянской и Белгородской областям."Мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил он на совещании.Гладков попросил российского президента о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса региона в размере 300 млн рублей. Государственный деятель пообещал предоставить все необходимые обоснования для осуществления выплат."Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна", - объяснил белгородский губернатор.По словам губернатора, ситуация в области остается сложной из-за постоянных обстрелов украинской стороны, а также атак БПЛА."За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - рассказал Гладков в ходе совещания с Владимиром Путиным. Он также отметил, что власти региона продолжают активное взаимодействие с министерством обороны."Тридцать пять населенных пунктов у нас сейчас закрыто", - подчеркнул он в своем докладе. Министр здравоохранения Мурашко подчеркнул, что в область дополнительно привлечены службы медицины катастроф.

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вячеслав гладков, белгородская область, ущерб, малый и средний бизнес, россия