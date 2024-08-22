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Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области - 22.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области
Губернатор Белгородской области оценил ущерб сельскохозяйственных предприятий в 3 миллиарда рублей. Об этом Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:52+0300
2024-08-22T15:47+0300
вячеслав гладков
белгородская область
ущерб
малый и средний бизнес
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области оценил ущерб сельскохозяйственных предприятий в 3 миллиарда рублей. Об этом Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании по Курской, Брянской и Белгородской областям."Мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил он на совещании.Гладков попросил российского президента о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса региона в размере 300 млн рублей. Государственный деятель пообещал предоставить все необходимые обоснования для осуществления выплат."Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна", - объяснил белгородский губернатор.По словам губернатора, ситуация в области остается сложной из-за постоянных обстрелов украинской стороны, а также атак БПЛА."За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - рассказал Гладков в ходе совещания с Владимиром Путиным. Он также отметил, что власти региона продолжают активное взаимодействие с министерством обороны."Тридцать пять населенных пунктов у нас сейчас закрыто", - подчеркнул он в своем докладе. Министр здравоохранения Мурашко подчеркнул, что в область дополнительно привлечены службы медицины катастроф.
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вячеслав гладков, белгородская область, ущерб, малый и средний бизнес, россия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, ущерб, малый и средний бизнес, РОССИЯ
14:52 22.08.2024 (обновлено: 15:47 22.08.2024)
 
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области

Гладков: предварительный ущерб для сельхозпредприятий составит 3 млрд рублей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области оценил ущерб сельскохозяйственных предприятий в 3 миллиарда рублей. Об этом Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании по Курской, Брянской и Белгородской областям.
"Мы сведем все это в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства", - доложил он на совещании.
Гладков попросил российского президента о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса региона в размере 300 млн рублей. Государственный деятель пообещал предоставить все необходимые обоснования для осуществления выплат.
"Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна", - объяснил белгородский губернатор.
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По словам губернатора, ситуация в области остается сложной из-за постоянных обстрелов украинской стороны, а также атак БПЛА.
"За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - рассказал Гладков в ходе совещания с Владимиром Путиным. Он также отметил, что власти региона продолжают активное взаимодействие с министерством обороны.
"Тридцать пять населенных пунктов у нас сейчас закрыто", - подчеркнул он в своем докладе. Министр здравоохранения Мурашко подчеркнул, что в область дополнительно привлечены службы медицины катастроф.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьущербмалый и средний бизнесРОССИЯ
 
 
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