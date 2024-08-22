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VK ускорила загрузку видео на 20-30 процентов - 22.08.2024, ПРАЙМ
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VK ускорила загрузку видео на 20-30 процентов
VK ускорила загрузку видео на 20-30 процентов - 22.08.2024, ПРАЙМ
VK ускорила загрузку видео на 20-30 процентов
VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в полтора раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T13:04+0300
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vk
загрузка
vk видео
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в полтора раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза и комментария компании РИА Новости. CDN (Content Delivery Network) - это сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента."VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%", - говорится в сообщении VK. "Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза", - отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. Она также добавила, что технические улучшения помогут пользователям смотреть видео в высоком разрешении без задержек.
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vk, загрузка, vk видео
VK, Загрузка, VK Видео
13:04 22.08.2024 (обновлено: 13:06 22.08.2024)
 
VK ускорила загрузку видео на 20-30 процентов

VK ускорила загрузку видео на 20-30%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в полтора раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза и комментария компании РИА Новости.
CDN (Content Delivery Network) - это сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента.
"VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%", - говорится в сообщении VK.
"Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза", - отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. Она также добавила, что технические улучшения помогут пользователям смотреть видео в высоком разрешении без задержек.
 
VKЗагрузкаVK Видео
 
 
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