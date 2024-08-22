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Россия ответит на усложнение продления ВНЖ для россиян в Латвии
Россия ответит на усложнение продления ВНЖ для россиян в Латвии - 22.08.2024, ПРАЙМ
Россия ответит на усложнение продления ВНЖ для россиян в Латвии
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя усложнение Латвией продления вида на жительство для россиян, предупредила, | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T06:42+0300
2024-08-22T06:42+0300
2024-08-22T06:50+0300
политика
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя усложнение Латвией продления вида на жительство для россиян, предупредила, что Россия в ответ примет жесткие меры асимметричного характера. Средства массовой информации сообщили об усложнении латвийскими властями процедуру продления вида на жительство для граждан Российской Федерации. Согласно новым нормам, теперь для продления ВНЖ россиянам необходимо подтвердить знание латышского языка, а кроме того, выразить свое отношение к российской СВО на Украине и Крыму в специальной анкете.Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что "на творящийся в Латвии правовой произвол продолжим принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера". При этом представитель МИД РФ отметила, что "осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны".
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Политика, ЛАТВИЯ, россияне, вид на жительство
Россия ответит на усложнение продления ВНЖ для россиян в Латвии
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя усложнение Латвией продления вида на жительство для россиян, предупредила, что Россия в ответ примет жесткие меры асимметричного характера.
Средства массовой информации сообщили об усложнении латвийскими властями процедуру продления вида на жительство для граждан Российской Федерации. Согласно новым нормам, теперь для продления ВНЖ россиянам необходимо подтвердить знание латышского языка, а кроме того, выразить свое отношение к российской СВО на Украине и Крыму в специальной анкете.
Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что "на творящийся в Латвии правовой произвол продолжим принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера".
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При этом представитель МИД РФ отметила, что "осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны".