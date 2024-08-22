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В МИД рассказали об очередях европейцев за российским ВНЖ
В МИД рассказали об очередях европейцев за российским ВНЖ - 22.08.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали об очередях европейцев за российским ВНЖ
Многие граждане некоторых стран, состоящих в Североатлантическом альянсе, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами, сообщила... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:24+0300
2024-08-22T19:24+0300
2024-08-22T19:24+0300
россия
мария захарова
мид
иностранные граждане
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Многие граждане некоторых стран, состоящих в Североатлантическом альянсе, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Западная Европа, некоторые страны - тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: "Мы не уйдем. Делайте, что хотите", - подчеркнула политик в интервью "Комсомольской правде".Она также уточнила, что все желающие - простые люди, не находящиеся под санкционными ограничениями.Ранее президент России Владимир Путин издал указ, который позволит иностранцам, приехавшим в Россию из-за неприятия политики своих стран, получить временное проживание без подтверждения владения русским.
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россия, мария захарова, мид, иностранные граждане
РОССИЯ, Мария Захарова, МИД, иностранные граждане
В МИД рассказали об очередях европейцев за российским ВНЖ
Захарова: граждане некоторых стран НАТО тысячами приходят в посольства РФ за ВНЖ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Многие граждане некоторых стран, состоящих в Североатлантическом альянсе, "тысячами" обращаются к России за видами на жительство или визами, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Западная Европа, некоторые страны - тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: "Мы не уйдем. Делайте, что хотите", - подчеркнула политик в интервью "Комсомольской правде".
Она также уточнила, что все желающие - простые люди, не находящиеся под санкционными ограничениями.
Ранее президент России Владимир Путин издал указ, который позволит иностранцам, приехавшим в Россию из-за неприятия политики своих стран, получить временное проживание без подтверждения владения русским.
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