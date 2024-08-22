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"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте
Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает Associated... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:17+0300
2024-08-22T10:17+0300
2024-08-22T10:17+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает Associated Press."Ее (Украины) военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", - пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.Отмечается, что результаты последней мобилизационной кампании привели к потере территорий, позволив российским войскам продолжить свое наступление. Особое недовольство вызвала ситуация под Покровском.Кроме того, в одном из случаев подразделения 31-й бригады ВСУ оставили свои позиции в плохо скоординированном порядке, что стало причиной потери поселка Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). В агентстве подчеркнули, что ситуация была аналогичной в поселке Очеретино, который российские войска полностью заняли в мае.
https://1prime.ru/20240822/ukraina-851054555.html
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украина, всу
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте
AP: в ВСУ обвиняют в неудачах на фронте недавно мобилизованных
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает
Associated Press.
"Ее (Украины) военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", - пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.
Отмечается, что результаты последней мобилизационной кампании привели к потере территорий, позволив российским войскам продолжить свое наступление. Особое недовольство вызвала ситуация под Покровском.
Кроме того, в одном из случаев подразделения 31-й бригады ВСУ оставили свои позиции в плохо скоординированном порядке, что стало причиной потери поселка Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). В агентстве подчеркнули, что ситуация была аналогичной в поселке Очеретино, который российские войска полностью заняли в мае.
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