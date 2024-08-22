Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240822/vsu-851055201.html
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте
Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает Associated... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:17+0300
2024-08-22T10:17+0300
политика
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает Associated Press."Ее (Украины) военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", - пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.Отмечается, что результаты последней мобилизационной кампании привели к потере территорий, позволив российским войскам продолжить свое наступление. Особое недовольство вызвала ситуация под Покровском.Кроме того, в одном из случаев подразделения 31-й бригады ВСУ оставили свои позиции в плохо скоординированном порядке, что стало причиной потери поселка Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). В агентстве подчеркнули, что ситуация была аналогичной в поселке Очеретино, который российские войска полностью заняли в мае.
https://1prime.ru/20240822/ukraina-851054555.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
10:17 22.08.2024
 
"Теряют драгоценные позиции". В ВСУ нашли виновных в неудачах на фронте

AP: в ВСУ обвиняют в неудачах на фронте недавно мобилизованных

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Командиры Вооруженных сил Украины винят в провалах на фронте недостаточно подготовленных новобранцев, которые самовольно покидают поле боя, сообщает Associated Press.
"Ее (Украины) военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", - пишет издание со ссылкой на украинских военнослужащих.
Отмечается, что результаты последней мобилизационной кампании привели к потере территорий, позволив российским войскам продолжить свое наступление. Особое недовольство вызвала ситуация под Покровском.
Кроме того, в одном из случаев подразделения 31-й бригады ВСУ оставили свои позиции в плохо скоординированном порядке, что стало причиной потери поселка Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). В агентстве подчеркнули, что ситуация была аналогичной в поселке Очеретино, который российские войска полностью заняли в мае.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
"Развязать войну". В США обратились к Западу из-за Украины
09:50
 
ПолитикаУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала