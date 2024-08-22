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Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян - 22.08.2024, ПРАЙМ

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Пострадавшие жители Курской области будут получать автоматическую выплату в размере 15 тысяч рублей, завил российский президент Владимир Путин. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:40+0300

2024-08-22T14:40+0300

2024-08-22T14:56+0300

владимир путин

приграничные территории

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области будут получать автоматическую выплату в размере 15 тысяч рублей, завил российский президент Владимир Путин.Предложение о введении дополнительных выплат озвучил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях."Полностью согласен, так и нужно сделать", - подчеркнул глава государства.Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.

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владимир путин, приграничные территории