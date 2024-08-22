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Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян - 22.08.2024, ПРАЙМ
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Пострадавшие жители Курской области будут получать автоматическую выплату в размере 15 тысяч рублей, завил российский президент Владимир Путин. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:40+0300
2024-08-22T14:56+0300
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области будут получать автоматическую выплату в размере 15 тысяч рублей, завил российский президент Владимир Путин.Предложение о введении дополнительных выплат озвучил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях."Полностью согласен, так и нужно сделать", - подчеркнул глава государства.Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
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владимир путин, приграничные территории
Владимир Путин, приграничные территории
14:40 22.08.2024 (обновлено: 14:56 22.08.2024)
 
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Путин поддержал идею автоматических выплат пострадавшим в размере 15 тысяч рублей

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пострадавшие жители Курской области будут получать автоматическую выплату в размере 15 тысяч рублей, завил российский президент Владимир Путин.
Предложение о введении дополнительных выплат озвучил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
"Полностью согласен, так и нужно сделать", - подчеркнул глава государства.
Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
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