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Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС

Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС - 22.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС

Правительство расширило параметры предоставления выплат гражданам в случае повреждений или утраты жилья в результате ЧС, сообщили в кабмине. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:19+0300

2024-08-22T10:19+0300

2024-08-22T10:19+0300

россия

правительство

жилье

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Правительство расширило параметры предоставления выплат гражданам в случае повреждений или утраты жилья в результате ЧС, сообщили в кабмине. "Новым постановлением предусмотрено, что теперь граждане, чьё жильё было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что размер компенсации на проведение капитального ремонта повреждённого жилья увеличится с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за один квадратный метр.

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россия, правительство, жилье