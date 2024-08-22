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Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС
Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС - 22.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС
Правительство расширило параметры предоставления выплат гражданам в случае повреждений или утраты жилья в результате ЧС, сообщили в кабмине. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:19+0300
2024-08-22T10:19+0300
2024-08-22T10:19+0300
россия
правительство
жилье
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Правительство расширило параметры предоставления выплат гражданам в случае повреждений или утраты жилья в результате ЧС, сообщили в кабмине. "Новым постановлением предусмотрено, что теперь граждане, чьё жильё было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что размер компенсации на проведение капитального ремонта повреждённого жилья увеличится с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за один квадратный метр.
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россия, правительство, жилье
РОССИЯ, правительство, жилье
Кабмин расширил параметры выплат в случае утраты жилья в результате ЧС
Кабмин расширил параметры выплат в случае повреждений или утраты жилья из-за ЧС
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Правительство расширило параметры предоставления выплат гражданам в случае повреждений или утраты жилья в результате ЧС, сообщили в кабмине.
"Новым постановлением предусмотрено, что теперь граждане, чьё жильё было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что размер компенсации на проведение капитального ремонта повреждённого жилья увеличится с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за один квадратный метр.