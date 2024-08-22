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Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке - 22.08.2024, ПРАЙМ

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке

Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:43+0300

2024-08-22T12:43+0300

2024-08-22T12:43+0300

взятка

суд

минобрнауки

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки, указано в судебных документах. Об этом сообщает РИА Новости.В даче взятки обвиняется исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также признал вину. Сумма взятки, как и фабула уголовного дела, не раскрывается.Журавлева и Евдокименко Басманный суд арестовал в июне, арест и срок предварительного расследования продлены до ноября. Минобрнауки оказывает содействие следственным органам.

https://1prime.ru/20240812/vzyatka-850827522.html

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взятка, суд, минобрнауки