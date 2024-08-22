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Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке - 22.08.2024, ПРАЙМ
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке
Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:43+0300
2024-08-22T12:43+0300
взятка
суд
минобрнауки
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки, указано в судебных документах. Об этом сообщает РИА Новости.В даче взятки обвиняется исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также признал вину. Сумма взятки, как и фабула уголовного дела, не раскрывается.Журавлева и Евдокименко Басманный суд арестовал в июне, арест и срок предварительного расследования продлены до ноября. Минобрнауки оказывает содействие следственным органам.
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взятка, суд, минобрнауки
взятка, суд, Минобрнауки
12:43 22.08.2024
 
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке

Арестованный за взятку замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки, указано в судебных документах. Об этом сообщает РИА Новости.
В даче взятки обвиняется исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также признал вину. Сумма взятки, как и фабула уголовного дела, не раскрывается.
Журавлева и Евдокименко Басманный суд арестовал в июне, арест и срок предварительного расследования продлены до ноября. Минобрнауки оказывает содействие следственным органам.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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взяткасудМинобрнауки
 
 
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