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Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке - 22.08.2024, ПРАЙМ
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке
Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:43+0300
2024-08-22T12:43+0300
2024-08-22T12:43+0300
взятка
суд
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки, указано в судебных документах. Об этом сообщает РИА Новости.В даче взятки обвиняется исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также признал вину. Сумма взятки, как и фабула уголовного дела, не раскрывается.Журавлева и Евдокименко Басманный суд арестовал в июне, арест и срок предварительного расследования продлены до ноября. Минобрнауки оказывает содействие следственным органам.
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взятка, суд, минобрнауки
Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину по делу о взятке
Арестованный за взятку замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Арестованный замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки, указано в судебных документах. Об этом сообщает РИА Новости.
В даче взятки обвиняется исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, он также признал вину. Сумма взятки, как и фабула уголовного дела, не раскрывается.
Журавлева и Евдокименко Басманный суд арестовал в июне, арест и срок предварительного расследования продлены до ноября. Минобрнауки оказывает содействие следственным органам.
Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки