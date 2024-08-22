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Экс-глава АО "Транснефть – Верхняя Волга" осужден за взятки

Экс-глава АО "Транснефть – Верхняя Волга" осужден за взятки - 22.08.2024, ПРАЙМ

Экс-глава АО "Транснефть – Верхняя Волга" осужден за взятки

Бывший генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:37+0300

2024-08-22T15:37+0300

2024-08-22T15:38+0300

транснефть

взятка

приговор

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2021 год Левин с целью получения взяток привлек своих подчиненных в качестве посредников для поиска фирм, выполняющих подрядные работы. Согласно разработанной схеме, подчиненные получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов, обещая создать преимущественные условия участия в аукционах, обеспечив беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в работе с АО "Транснефть-Верхняя Волга". Полученные деньги они передавали обвиняемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей. "Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении одного из посредников судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, в отношении двоих уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Противоправные действия обвиняемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть". Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия на имущество Левина наложен арест в размере свыше 100 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240822/kontrol-851061870.html

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транснефть, взятка, приговор, суд, россия