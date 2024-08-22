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"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам
"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам
Развязав конфликт на Украине Запад сделал решающую стратегическую ставку и в итоге проиграл, передает турецкое издание Sabah. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:23+0300
2024-08-22T14:23+0300
2024-08-22T14:23+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Развязав конфликт на Украине Запад сделал решающую стратегическую ставку и в итоге проиграл, передает турецкое издание Sabah."На Украине Запад сделал крупную стратегическую ставку и в итоге проиграл", - сказано в статье.Автор статьи отмечает, что США не смогли победить Путина и готовятся к заключению соглашения с Россией по типу Ялтинского. Американские и европейские правители оказались в замкнутом круге отчаянных стратегий и паникуют, пробуя иррациональные варианты.Они используют манипуляции психологической войны для влияния на мировое общественное мнение, чтобы скрыть неизбежное поражение на Украине. Однако такие попытки провалились, и даже вызвали обратный эффект. Фиаско Запада на Украине и глобальная реакция на геноцид в Газе являются яркими примерами этого провала, подчеркивается в статье.Ко всему прочему, главной стратегической целью Запада было окружение России и превращение ее в изгоя глобальной политики, но все их планы рухнули. Подготовка к рукопожатию с Москвой стала необходимой, и США подают соответствующие сигналы, но остается открытым вопрос о том, под какими условиями Владимир Путин согласится на такое соглашение, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад
"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам
Sabah: Запад проиграл свою давнюю войну против России
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Развязав конфликт на Украине Запад сделал решающую стратегическую ставку и в итоге проиграл, передает
турецкое издание Sabah.
"На Украине Запад сделал крупную стратегическую ставку и в итоге проиграл", - сказано в статье.
Автор статьи отмечает, что США не смогли победить Путина и готовятся к заключению соглашения с Россией по типу Ялтинского. Американские и европейские правители оказались в замкнутом круге отчаянных стратегий и паникуют, пробуя иррациональные варианты.
Они используют манипуляции психологической войны для влияния на мировое общественное мнение, чтобы скрыть неизбежное поражение на Украине. Однако такие попытки провалились, и даже вызвали обратный эффект. Фиаско Запада на Украине и глобальная реакция на геноцид в Газе являются яркими примерами этого провала, подчеркивается в статье.
Ко всему прочему, главной стратегической целью Запада было окружение России и превращение ее в изгоя глобальной политики, но все их планы рухнули. Подготовка к рукопожатию с Москвой стала необходимой, и США подают соответствующие сигналы, но остается открытым вопрос о том, под какими условиями Владимир Путин согласится на такое соглашение, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Никогда не сравняется". В США признали неудобную правду о России