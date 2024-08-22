https://1prime.ru/20240822/zapad-851061474.html

"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам

"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Новая Ялта" уже на горизонте. Россия оказалась Америке не по зубам

Развязав конфликт на Украине Запад сделал решающую стратегическую ставку и в итоге проиграл, передает турецкое издание Sabah. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:23+0300

2024-08-22T14:23+0300

2024-08-22T14:23+0300

политика

россия

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/89/842448901_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_2035970a9e1ff3f758680da4a59aa4d5.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Развязав конфликт на Украине Запад сделал решающую стратегическую ставку и в итоге проиграл, передает турецкое издание Sabah."На Украине Запад сделал крупную стратегическую ставку и в итоге проиграл", - сказано в статье.Автор статьи отмечает, что США не смогли победить Путина и готовятся к заключению соглашения с Россией по типу Ялтинского. Американские и европейские правители оказались в замкнутом круге отчаянных стратегий и паникуют, пробуя иррациональные варианты.Они используют манипуляции психологической войны для влияния на мировое общественное мнение, чтобы скрыть неизбежное поражение на Украине. Однако такие попытки провалились, и даже вызвали обратный эффект. Фиаско Запада на Украине и глобальная реакция на геноцид в Газе являются яркими примерами этого провала, подчеркивается в статье.Ко всему прочему, главной стратегической целью Запада было окружение России и превращение ее в изгоя глобальной политики, но все их планы рухнули. Подготовка к рукопожатию с Москвой стала необходимой, и США подают соответствующие сигналы, но остается открытым вопрос о том, под какими условиями Владимир Путин согласится на такое соглашение, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240821/rossiya-851025812.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад