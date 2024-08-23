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Банк "Санкт-Петербург" рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие

Банк "Санкт-Петербург" рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие - 23.08.2024, ПРАЙМ

Банк "Санкт-Петербург" рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года по обыкновенным акциям в размере 27,26 рубля на... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:22+0300

2024-08-23T09:22+0300

2024-08-23T09:23+0300

экономика

россия

банк санкт-петербург

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года по обыкновенным акциям в размере 27,26 рубля на акцию, по привилегированным - в размере 22 копеек на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2024 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 27 рублей 26 копеек на 1 обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 22 копеек на 1 привилегированную акцию", - говорится в сообщении.

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россия, банк санкт-петербург