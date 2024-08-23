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После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером - 23.08.2024, ПРАЙМ
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После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером
После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером - 23.08.2024, ПРАЙМ
После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером
Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, сообщает... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:17+0300
2024-08-23T13:28+0300
россия
армения
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны также обсудили проблемы нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Москва вновь выразила готовность оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора.
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россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Никол Пашинян
13:17 23.08.2024 (обновлено: 13:28 23.08.2024)
 
После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером

Путин выразил готовность помочь Армении и Азербайджану в мирном договоре

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)
© POOL
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны также обсудили проблемы нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Москва вновь выразила готовность оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора.
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