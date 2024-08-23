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После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером

После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером - 23.08.2024, ПРАЙМ

После визита в Азербайджан Путин поговорил с армянским премьером

Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, сообщает... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:17+0300

2024-08-23T13:17+0300

2024-08-23T13:28+0300

россия

армения

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны также обсудили проблемы нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Москва вновь выразила готовность оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора.

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армения

азербайджан

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россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян