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Обмен активами снова остудил рынок - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Обмен активами снова остудил рынок
Обмен активами снова остудил рынок - 23.08.2024, ПРАЙМ
Обмен активами снова остудил рынок
Российский рынок акций на прошедшей неделе не смог консолидироваться и продолжил снижение. Индекс МосБиржи потерял 5,8%, а валютный индекс РТС упал на 10,7%... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:57+0300
2024-08-23T17:57+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рынок акций рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851091004.jpg?1724425031
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе не смог консолидироваться и продолжил снижение. Индекс МосБиржи потерял 5,8%, а валютный индекс РТС упал на 10,7%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.Рынок акций находился под влиянием нестабильности на товарном рынке и рынке нефти. Котировки Brent снижались в течение дня до отметки $75,65, но к концу недели поднялись выше $78. Основным негативным драйвером падения российского рынка акций во второй половине недели стали новости о расконвертации депозитарных расписок российских компаний в акции, которые можно будет продать на бирже. Реакция рынка на образовавшийся навес наблюдалась довольно эмоционально; не исключено, что ряд участников рынка начали открывать короткие позиции, ожидая продаж расконвертированных акций.Мы предполагаем, что продажа акций будет проводиться постепенно и может занять больше времени, чем в случаях с конвертацией после редомициляции. Реализация акций, приобретенных после 1 марта 2022 года, ограничена указом Президента №138, и для совершения сделок с ними необходимо получать специальное разрешение ЦБ и Правительственной комиссии, при этом ЦБ может определить лимиты для операций с бумагами.Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за I полугодие 2024 (26 августа). Рекомендацию по дивидендам компании инвесторы смогут узнать только после соответствующего решения Совета директоров, обычно принимаемого ближе к концу октября. Внимание инвесторов также будет обращено на отложенный на неделю отчет Роснефти 27 августа за аналогичный отчетный период.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
ПРАЙМ
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2024
Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций рф
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций РФ
17:57 23.08.2024
 
Обмен активами снова остудил рынок

Аналитик Власенко: российский рынок падал на новостях о расконвертации расписок

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе не смог консолидироваться и продолжил снижение. Индекс МосБиржи потерял 5,8%, а валютный индекс РТС упал на 10,7%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.

Рынок акций находился под влиянием нестабильности на товарном рынке и рынке нефти. Котировки Brent снижались в течение дня до отметки $75,65, но к концу недели поднялись выше $78. Основным негативным драйвером падения российского рынка акций во второй половине недели стали новости о расконвертации депозитарных расписок российских компаний в акции, которые можно будет продать на бирже. Реакция рынка на образовавшийся навес наблюдалась довольно эмоционально; не исключено, что ряд участников рынка начали открывать короткие позиции, ожидая продаж расконвертированных акций.

Мы предполагаем, что продажа акций будет проводиться постепенно и может занять больше времени, чем в случаях с конвертацией после редомициляции. Реализация акций, приобретенных после 1 марта 2022 года, ограничена указом Президента №138, и для совершения сделок с ними необходимо получать специальное разрешение ЦБ и Правительственной комиссии, при этом ЦБ может определить лимиты для операций с бумагами.

Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за I полугодие 2024 (26 августа). Рекомендацию по дивидендам компании инвесторы смогут узнать только после соответствующего решения Совета директоров, обычно принимаемого ближе к концу октября. Внимание инвесторов также будет обращено на отложенный на неделю отчет Роснефти 27 августа за аналогичный отчетный период.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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