Обмен активами снова остудил рынок

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе не смог консолидироваться и продолжил снижение. Индекс МосБиржи потерял 5,8%, а валютный индекс РТС упал на 10,7%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.Рынок акций находился под влиянием нестабильности на товарном рынке и рынке нефти. Котировки Brent снижались в течение дня до отметки $75,65, но к концу недели поднялись выше $78. Основным негативным драйвером падения российского рынка акций во второй половине недели стали новости о расконвертации депозитарных расписок российских компаний в акции, которые можно будет продать на бирже. Реакция рынка на образовавшийся навес наблюдалась довольно эмоционально; не исключено, что ряд участников рынка начали открывать короткие позиции, ожидая продаж расконвертированных акций.Мы предполагаем, что продажа акций будет проводиться постепенно и может занять больше времени, чем в случаях с конвертацией после редомициляции. Реализация акций, приобретенных после 1 марта 2022 года, ограничена указом Президента №138, и для совершения сделок с ними необходимо получать специальное разрешение ЦБ и Правительственной комиссии, при этом ЦБ может определить лимиты для операций с бумагами.Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за I полугодие 2024 (26 августа). Рекомендацию по дивидендам компании инвесторы смогут узнать только после соответствующего решения Совета директоров, обычно принимаемого ближе к концу октября. Внимание инвесторов также будет обращено на отложенный на неделю отчет Роснефти 27 августа за аналогичный отчетный период.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе не смог консолидироваться и продолжил снижение. Индекс МосБиржи потерял 5,8%, а валютный индекс РТС упал на 10,7%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.
Рынок акций находился под влиянием нестабильности на товарном рынке и рынке нефти. Котировки Brent снижались в течение дня до отметки $75,65, но к концу недели поднялись выше $78. Основным негативным драйвером падения российского рынка акций во второй половине недели стали новости о расконвертации депозитарных расписок российских компаний в акции, которые можно будет продать на бирже. Реакция рынка на образовавшийся навес наблюдалась довольно эмоционально; не исключено, что ряд участников рынка начали открывать короткие позиции, ожидая продаж расконвертированных акций.
Мы предполагаем, что продажа акций будет проводиться постепенно и может занять больше времени, чем в случаях с конвертацией после редомициляции. Реализация акций, приобретенных после 1 марта 2022 года, ограничена указом Президента №138, и для совершения сделок с ними необходимо получать специальное разрешение ЦБ и Правительственной комиссии, при этом ЦБ может определить лимиты для операций с бумагами.
Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за I полугодие 2024 (26 августа). Рекомендацию по дивидендам компании инвесторы смогут узнать только после соответствующего решения Совета директоров, обычно принимаемого ближе к концу октября. Внимание инвесторов также будет обращено на отложенный на неделю отчет Роснефти 27 августа за аналогичный отчетный период.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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