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США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта
США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта - 23.08.2024, ПРАЙМ
США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта
Минфин США допусти импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства при соблюдении сроков их импорта, следует из документа министерства. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T18:52+0300
2024-08-23T18:52+0300
2024-08-23T18:52+0300
бриллианты
россия
сша
импорт
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ЧИКАГО, 23 авг - ПРАЙМ. Минфин США допусти импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства при соблюдении сроков их импорта, следует из документа министерства. "Разрешены все обычные и необходимые операции по импорту и ввозу в Соединенные Штаты ювелирных изделий с бриллиантами, которые физически находились за пределами Российской Федерации до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из Российской Федерации после 1 марта 2024 года", - подчеркивается в документе.Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начнут поэтапно запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.
https://1prime.ru/20240823/almazy-851091490.html
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бриллианты, россия, сша, импорт
бриллианты, РОССИЯ, США, импорт
США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта
В США разрешен ввоз изделий, находившихся за пределами РФ до 1 марта 2024 года
ЧИКАГО, 23 авг - ПРАЙМ. Минфин США допусти импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства при соблюдении сроков их импорта, следует из документа министерства.
"Разрешены все обычные и необходимые операции по импорту и ввозу в Соединенные Штаты ювелирных изделий с бриллиантами, которые физически находились за пределами Российской Федерации до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из Российской Федерации после 1 марта 2024 года", - подчеркивается в документе.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начнут поэтапно запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.
США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов