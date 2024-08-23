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США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта

США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта - 23.08.2024, ПРАЙМ

США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ с учетом даты их экспорта

Минфин США допусти импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства при соблюдении сроков их импорта, следует из документа министерства. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T18:52+0300

2024-08-23T18:52+0300

2024-08-23T18:52+0300

бриллианты

россия

сша

импорт

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ЧИКАГО, 23 авг - ПРАЙМ. Минфин США допусти импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства при соблюдении сроков их импорта, следует из документа министерства. "Разрешены все обычные и необходимые операции по импорту и ввозу в Соединенные Штаты ювелирных изделий с бриллиантами, которые физически находились за пределами Российской Федерации до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из Российской Федерации после 1 марта 2024 года", - подчеркивается в документе.Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начнут поэтапно запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.

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бриллианты, россия, сша, импорт