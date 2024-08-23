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Исследование показало, в каких случаях россияне не оставляют чаевые - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Исследование показало, в каких случаях россияне не оставляют чаевые
Исследование показало, в каких случаях россияне не оставляют чаевые - 23.08.2024, ПРАЙМ
Исследование показало, в каких случаях россияне не оставляют чаевые
Каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую, а каждый четвертый не оставляет на чай, не желая создавать прецедент, говорится в... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:17+0300
2024-08-23T07:18+0300
россияне
чаевые
исследование
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую, а каждый четвертый не оставляет на чай, не желая создавать прецедент, говорится в исследовании сервиса доставки СДЭК, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Среди причин, которые могут помешать клиенту оставить чаевые, 40% респондентов указали желание поблагодарить конкретного человека, а не компанию. 23% опрошенных в целом не хотят создавать прецедент, когда работникам обязательно нужно оставлять чаевые. Еще 20% откажутся дать на чай, если, к примеру, курьер или официант попросит о них напрямую", - сказано в исследовании. Компания в конце июля – августе опросила более 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что чаще всего россияне оставляют на чай официантам и барменам, водителям такси, мастерам маникюра и стилистам, а также грузчикам и носильщикам. Более 40% участников исследования считают, что самый удобный способ оставить на чай работникам сферы услуг и логистики - это специальная кнопка на сайте, в приложении или в личном кабинете. Для каждого шестого (17%) больше всего удобен перевод по QR-коду, 15% предпочитают оставлять дополнительное поощрение наличными, а 9% - переводить на банковскую карту по номеру телефона сотрудника. "В варианте "Другое" опрошенные отмечали, что не считают нужным оставлять работникам компаний на чай - 5%", - отмечается в исследовании. СДЭК напоминает, что в 2023 году запустил сервис "Чаевые", позволяющий клиентам поощрить курьеров или работников ПВЗ компании. "С момента запуска сервиса пользователи оставили более 10 миллионов рублей в качестве дополнительного материального вознаграждения. В среднем клиент оставляет около 200 рублей. За месяц некоторые сотрудники могут дополнительно получить несколько тысяч рублей в качестве благодарности за свою работу", – рассказали в компании.
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россияне, чаевые, исследование
россияне, чаевые, исследование
07:17 23.08.2024 (обновлено: 07:18 23.08.2024)
 
Исследование показало, в каких случаях россияне не оставляют чаевые

СДЭК: каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую

© fotolia.com / Yuri Arcurs%Сервиc в ресторане
%Сервиc в ресторане - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / Yuri Arcurs
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую, а каждый четвертый не оставляет на чай, не желая создавать прецедент, говорится в исследовании сервиса доставки СДЭК, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди причин, которые могут помешать клиенту оставить чаевые, 40% респондентов указали желание поблагодарить конкретного человека, а не компанию. 23% опрошенных в целом не хотят создавать прецедент, когда работникам обязательно нужно оставлять чаевые. Еще 20% откажутся дать на чай, если, к примеру, курьер или официант попросит о них напрямую", - сказано в исследовании.
Компания в конце июля – августе опросила более 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.
Выяснилось, что чаще всего россияне оставляют на чай официантам и барменам, водителям такси, мастерам маникюра и стилистам, а также грузчикам и носильщикам.
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Более 40% участников исследования считают, что самый удобный способ оставить на чай работникам сферы услуг и логистики - это специальная кнопка на сайте, в приложении или в личном кабинете. Для каждого шестого (17%) больше всего удобен перевод по QR-коду, 15% предпочитают оставлять дополнительное поощрение наличными, а 9% - переводить на банковскую карту по номеру телефона сотрудника.
"В варианте "Другое" опрошенные отмечали, что не считают нужным оставлять работникам компаний на чай - 5%", - отмечается в исследовании.
СДЭК напоминает, что в 2023 году запустил сервис "Чаевые", позволяющий клиентам поощрить курьеров или работников ПВЗ компании.
"С момента запуска сервиса пользователи оставили более 10 миллионов рублей в качестве дополнительного материального вознаграждения. В среднем клиент оставляет около 200 рублей. За месяц некоторые сотрудники могут дополнительно получить несколько тысяч рублей в качестве благодарности за свою работу", – рассказали в компании.
 
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