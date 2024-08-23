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Власти США вновь отказали РФ в допуске на изъятые дипобъекты, сообщил посол - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Власти США вновь отказали РФ в допуске на изъятые дипобъекты, сообщил посол
Власти США вновь отказали РФ в допуске на изъятые дипобъекты, сообщил посол - 23.08.2024, ПРАЙМ
Власти США вновь отказали РФ в допуске на изъятые дипобъекты, сообщил посол
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об отказе властей США допустить дипломатов РФ на захваченные американцами российские дипломатические... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T06:56+0300
2024-08-23T06:58+0300
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об отказе властей США допустить дипломатов РФ на захваченные американцами российские дипломатические объекты.В частности, Антонов заявил: "На днях мы опять получили отказ о доступе на наши генеральные консульства, на наши здания, которые отобраны у нас самым незаконным путем".Он сообщил, что российское посольство регулярно направляет в госдепартамент ноты, чтобы дипломатам разрешили допуск в изъятые здания. Например, это генконсульство и жилой дом генконсула в Сан-Франциско, жилой дом генконсула в Сиэтле, торговое представительство в Вашингтоне. Однако в госдепартаменте отвечают, что "возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", заявил дипломат.
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сша, объекты
Политика, США, объекты
06:56 23.08.2024 (обновлено: 06:58 23.08.2024)
 
Власти США вновь отказали РФ в допуске на изъятые дипобъекты, сообщил посол

Антонов: власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об отказе властей США допустить дипломатов РФ на захваченные американцами российские дипломатические объекты.
В частности, Антонов заявил: "На днях мы опять получили отказ о доступе на наши генеральные консульства, на наши здания, которые отобраны у нас самым незаконным путем".
Он сообщил, что российское посольство регулярно направляет в госдепартамент ноты, чтобы дипломатам разрешили допуск в изъятые здания. Например, это генконсульство и жилой дом генконсула в Сан-Франциско, жилой дом генконсула в Сиэтле, торговое представительство в Вашингтоне.
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Однако в госдепартаменте отвечают, что "возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", заявил дипломат.
 
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