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РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз - 23.08.2024, ПРАЙМ

РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний, покидающих Россию, достигли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные системы... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T08:55+0300

2024-08-23T08:55+0300

2024-08-23T08:55+0300

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний, покидающих Россию, достигли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".Согласно изданию, взносы отражаются в доходах федерального бюджета как "безвозмездные поступления от негосударственных организаций" и составляют 139,34 миллиарда рублей.Взносы в бюджет уплачиваются при сделках по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должны быть согласованы правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Уплата взносов в бюджет является одним из условий для положительного решения подкомиссии об одобрении таких сделок.В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2024 год, доходы от безвозмездных поступлений от бизнеса были прогнозированы на уровне 2,1 млрд рублей, что означает, что на данный момент взносы превысили план в 66 раз.

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россия, бюджет