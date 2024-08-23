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РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз - 23.08.2024, ПРАЙМ
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РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз
РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз - 23.08.2024, ПРАЙМ
РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз
Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний, покидающих Россию, достигли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные системы... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:55+0300
2024-08-23T08:55+0300
экономика
россия
бюджет
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний, покидающих Россию, достигли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".Согласно изданию, взносы отражаются в доходах федерального бюджета как "безвозмездные поступления от негосударственных организаций" и составляют 139,34 миллиарда рублей.Взносы в бюджет уплачиваются при сделках по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должны быть согласованы правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Уплата взносов в бюджет является одним из условий для положительного решения подкомиссии об одобрении таких сделок.В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2024 год, доходы от безвозмездных поступлений от бизнеса были прогнозированы на уровне 2,1 млрд рублей, что означает, что на данный момент взносы превысили план в 66 раз.
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россия, бюджет
Экономика, РОССИЯ, бюджет
08:55 23.08.2024
 
РБК: поступления в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

РБК: взносы в бюджет со сделок с иностранными компаниями превысили план в 66 раз

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний, покидающих Россию, достигли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".
Согласно изданию, взносы отражаются в доходах федерального бюджета как "безвозмездные поступления от негосударственных организаций" и составляют 139,34 миллиарда рублей.
Взносы в бюджет уплачиваются при сделках по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должны быть согласованы правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Уплата взносов в бюджет является одним из условий для положительного решения подкомиссии об одобрении таких сделок.
В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2024 год, доходы от безвозмездных поступлений от бизнеса были прогнозированы на уровне 2,1 млрд рублей, что означает, что на данный момент взносы превысили план в 66 раз.
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