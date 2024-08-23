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Стоимость доллара снизилась после речи главы ФРС США

Стоимость доллара снизилась после речи главы ФРС США - 23.08.2024, ПРАЙМ

Стоимость доллара снизилась после речи главы ФРС США

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выступления председателя Федеральной резервной системы... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T18:09+0300

2024-08-23T18:09+0300

2024-08-23T18:09+0300

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару растёт до 1,1178 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1112 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 145,13 иены со 146,26 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,59%, до 100,9 пункта. В рамках своей речи на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл заявил о том, что время для смягчения монетарной политики ФРС настало. Он также отметил, что риски высокой инфляции снизились, в то время как ситуация на рынке труда США ухудшилась. А текущий уровень учетной ставки дает ФРС достаточно возможностей реагировать на любые риски, в том числе на нежелательное ослабление рынка труда, добавил Пауэлл. "Масштаб сентябрьских изменений будет определяться отчетом о занятости за август… Если рынок труда покажет признаки дальнейшего охлаждения, ФРС будет уверенно понижать ставки", - приводит агентство Блумберг слова главного глобального стратега Principal Asset Management Симы Шах (Seema Shah). Смягчение монетарной политики негативно для соответствующей валюты. В пятницу также была опубликована статистика американского рынка недвижимости. Продажи новых домов в стране в июле выросли на 10,6% по сравнению с пересмотренным значением июня - до 739 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 630 тысяч.

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