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В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств

В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Об... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:25+0300

2024-08-23T09:25+0300

2024-08-23T09:25+0300

россия

госдума

должники

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ.В своем обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву Даванков отмечает необходимость принятия дополнительных мер для принуждения должников к выплате алиментов, так как объем задолженности по алиментам продолжает расти и превышает объем взысканий."Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически", - заявил парламентарий.Даванков также подчеркнул, что принятие этой инициативы защитит других пользователей от нежелательного знакомства с людьми, которые уклоняются от уплаты алиментов.

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россия, госдума, должники