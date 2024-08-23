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Вложения физлиц в драгметаллы на счетах ВТБ выросли до 39 тонн - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Вложения физлиц в драгметаллы на счетах ВТБ выросли до 39 тонн
Вложения физлиц в драгметаллы на счетах ВТБ выросли до 39 тонн - 23.08.2024, ПРАЙМ
Вложения физлиц в драгметаллы на счетах ВТБ выросли до 39 тонн
Вложения физлиц в драгметаллы на обезличенных металлических счетах ВТБ с начала года выросли на 3,7 тонны благодаря 16,8 тысячи заключенных сделок и по... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:41+0300
2024-08-23T11:41+0300
втб
физлица
рынок драгметаллов
драгметаллы
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вложения физлиц в драгметаллы на обезличенных металлических счетах ВТБ с начала года выросли на 3,7 тонны благодаря 16,8 тысячи заключенных сделок и по состоянию на середину августа достигли более 38,7 тонны драгоценных металлов, следует из сообщения пресс-службы банка. "Клиенты ВТБ активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме – с начала года заключено 16,8 тысячи сделок, что добавило 3,7 тонны к общему портфелю драгоценных металлов. Всего в ВТБ клиентами открыто 63 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 38,7 тонн драгоценных металлов", - говорится в сообщении. В банке РИА Новости уточнили, что это данные за период с начала года по середину августа, учитывающие только счета клиентов - физических лиц. Отмечается, что на золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС – с ним открывается около 8,4 тысячи счетов. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – 84% инвестиций в ОМС. С начала года объем золота на металлических счетах увеличился более чем на 200 килограммов. Средний "чек" ОМС по золоту составляет 120 граммов. По словам заместителя начальника управления продаж инвестиционных продуктов Евгения Береснева, которые приводятся в сообщении, банк вновь отмечает спрос на золото на фоне роста его стоимости и фиксирует "стабильный интерес к металлу в обезличенной форме". "Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, за 2023 год доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла почти в два раза (с 4243 до 6822 руб./г) – это более 60%", - поясняют в банке.
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втб, физлица, рынок драгметаллов, драгметаллы
ВТБ, физлица, рынок драгметаллов, драгметаллы
11:41 23.08.2024
 
Вложения физлиц в драгметаллы на счетах ВТБ выросли до 39 тонн

ВТБ: вложения физлиц в драгметаллы с начала года выросли на 4 тонны, до 39 тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Вложения физлиц в драгметаллы на обезличенных металлических счетах ВТБ с начала года выросли на 3,7 тонны благодаря 16,8 тысячи заключенных сделок и по состоянию на середину августа достигли более 38,7 тонны драгоценных металлов, следует из сообщения пресс-службы банка.
"Клиенты ВТБ активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме – с начала года заключено 16,8 тысячи сделок, что добавило 3,7 тонны к общему портфелю драгоценных металлов. Всего в ВТБ клиентами открыто 63 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 38,7 тонн драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
В банке РИА Новости уточнили, что это данные за период с начала года по середину августа, учитывающие только счета клиентов - физических лиц.
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Отмечается, что на золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС – с ним открывается около 8,4 тысячи счетов. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – 84% инвестиций в ОМС. С начала года объем золота на металлических счетах увеличился более чем на 200 килограммов. Средний "чек" ОМС по золоту составляет 120 граммов.
По словам заместителя начальника управления продаж инвестиционных продуктов Евгения Береснева, которые приводятся в сообщении, банк вновь отмечает спрос на золото на фоне роста его стоимости и фиксирует "стабильный интерес к металлу в обезличенной форме".
"Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, за 2023 год доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла почти в два раза (с 4243 до 6822 руб./г) – это более 60%", - поясняют в банке.
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