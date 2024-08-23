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"Пострадало только пиво": на Кубани произошло ДТП с участием грузовика

"Пострадало только пиво": на Кубани произошло ДТП с участием грузовика - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Пострадало только пиво": на Кубани произошло ДТП с участием грузовика

На автомобильной трассе "Кавказ" в Кубани в пятницу произошло ДТП. Пострадавших нет, рассказали о произошедшем в краевом ГУМВД. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T21:46+0300

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дтп

пиво

грузовики

кубань

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КРАСНОДАР, 23 авг - ПРАЙМ. На автомобильной трассе "Кавказ" в Кубани в пятницу произошло ДТП. Пострадавших нет, рассказали о произошедшем в краевом ГУМВД.Водитель автомобиля ГАЗ, перевозивший ящики с пивным напитком, ехал в сторону города Армавир. Водитель потерял управление грузовиком из-за внезапно лопнувшего колеса. В связи с этим автомобиль наехал на металлическое ограждение и перевернулся на бок. Водителю госпитализация не потребовалась."В результате ДТП пострадало только пиво", - заключили в ведомстве.

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дтп, пиво, грузовики, кубань, россия