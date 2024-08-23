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Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя
Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя - 23.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя
Несмотря на то, что производитель обычно указывает сроки замены моторного масла, далеко не каждый автомобилист соблюдает установленные рамки. Это может привести | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:14+0300
2024-08-23T20:14+0300
двигатель
автоэксперт
масло
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что производитель обычно указывает сроки замены моторного масла, далеко не каждый автомобилист соблюдает установленные рамки. Это может привести к поломке мотора, считает автоэксперт Егор Васильев. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".Если безответственно подойти к своевременной замене масла, говорит Васильев, последствия не заставят себя ждать. Масло в двигателе будет уменьшаться из-за угара и других проблем, за этим последует изменение его свойств и увеличение вязкости. Это, в свою очередь, поспособствует усилению нагрузки на трущиеся детали.Последующее падение давления в двигателе приведет к тому, что его заклинит. Эксперт предупреждает, что такая поломка будет требовать серьезного и дорогостоящего ремонта.
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двигатель, автоэксперт, масло
двигатель, автоэксперт, масло
20:14 23.08.2024
 
Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя

Эксперт Васильев: редкая замена моторного масла грозит поломкой двигателя

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей Renault
Завод по производству автомобилей Renault - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что производитель обычно указывает сроки замены моторного масла, далеко не каждый автомобилист соблюдает установленные рамки. Это может привести к поломке мотора, считает автоэксперт Егор Васильев. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
Если безответственно подойти к своевременной замене масла, говорит Васильев, последствия не заставят себя ждать. Масло в двигателе будет уменьшаться из-за угара и других проблем, за этим последует изменение его свойств и увеличение вязкости. Это, в свою очередь, поспособствует усилению нагрузки на трущиеся детали.
Последующее падение давления в двигателе приведет к тому, что его заклинит. Эксперт предупреждает, что такая поломка будет требовать серьезного и дорогостоящего ремонта.
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