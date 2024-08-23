https://1prime.ru/20240823/dvigatel-851093627.html

Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя

Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя - 23.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал главную угрозу для любого двигателя

Несмотря на то, что производитель обычно указывает сроки замены моторного масла, далеко не каждый автомобилист соблюдает установленные рамки. Это может привести | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T20:14+0300

2024-08-23T20:14+0300

2024-08-23T20:14+0300

двигатель

автоэксперт

масло

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что производитель обычно указывает сроки замены моторного масла, далеко не каждый автомобилист соблюдает установленные рамки. Это может привести к поломке мотора, считает автоэксперт Егор Васильев. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".Если безответственно подойти к своевременной замене масла, говорит Васильев, последствия не заставят себя ждать. Масло в двигателе будет уменьшаться из-за угара и других проблем, за этим последует изменение его свойств и увеличение вязкости. Это, в свою очередь, поспособствует усилению нагрузки на трущиеся детали.Последующее падение давления в двигателе приведет к тому, что его заклинит. Эксперт предупреждает, что такая поломка будет требовать серьезного и дорогостоящего ремонта.

https://1prime.ru/20240823/khonda-851088409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

двигатель, автоэксперт, масло