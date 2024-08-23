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"Санкции останутся". Вашингтон собрался уничтожить экономику России - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Санкции останутся". Вашингтон собрался уничтожить экономику России
"Санкции останутся". Вашингтон собрался уничтожить экономику России - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Санкции останутся". Вашингтон собрался уничтожить экономику России
Санкции против России и других стран будут оставаться в силе независимо от того, кто станет следующим президентом США, говорится в публикации газеты The Wall... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:30+0300
2024-08-23T13:35+0300
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 23 АВГ - ПРАЙМ. Санкции против России и других стран будут оставаться в силе независимо от того, кто станет следующим президентом США, говорится в публикации газеты The Wall Street Journal."Активное использование этого инструмента, недорогого способа навязать США свою повестку дня за рубежом, скорее всего, останется постоянной чертой американской внешней политики, независимо от того, кто победит на президентских выборах в этом году", - сказано в публикации.Отмечается, что США также усилит использование своего финансовое превосходство и статус доллара как резервной валюты для воздействия на другие страны. Кроме того, вмешательство Вашингтона в конфликт в Украине привело к изменению подхода к экономическому принуждению.Будущий президент США, будь то Харрис или Трамп, скорее всего, продолжит использование санкций, несмотря на разногласия. Использование санкций стало постоянной и последовательной практикой в администрациях Обамы, Трампа и Байдена. Следующий глава Белого дома, вероятно, не только продолжит, но и усилит применение рестрикций.В феврале 2022 года Россия начала спецоперацию в Украине, что привело к усилению санкционного давления на Москву со стороны западных стран. В Москве отмечали, что российская экономика смогла адаптироваться к ограничениям, но санкции оказали отрицательное воздействие на Европу и США, которые ввели их. В результате западные страны столкнулись с повышением цен на топливо и продукты питания, ускорением инфляции и ростом безработицы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
13:30 23.08.2024 (обновлено: 13:35 23.08.2024)
 
"Санкции останутся". Вашингтон собрался уничтожить экономику России

WSJ: рестриктивные меры не только останутся, но и будут эволюционировать

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 АВГ - ПРАЙМ. Санкции против России и других стран будут оставаться в силе независимо от того, кто станет следующим президентом США, говорится в публикации газеты The Wall Street Journal.
"Активное использование этого инструмента, недорогого способа навязать США свою повестку дня за рубежом, скорее всего, останется постоянной чертой американской внешней политики, независимо от того, кто победит на президентских выборах в этом году", - сказано в публикации.
Отмечается, что США также усилит использование своего финансовое превосходство и статус доллара как резервной валюты для воздействия на другие страны. Кроме того, вмешательство Вашингтона в конфликт в Украине привело к изменению подхода к экономическому принуждению.
Будущий президент США, будь то Харрис или Трамп, скорее всего, продолжит использование санкций, несмотря на разногласия. Использование санкций стало постоянной и последовательной практикой в администрациях Обамы, Трампа и Байдена. Следующий глава Белого дома, вероятно, не только продолжит, но и усилит применение рестрикций.
В феврале 2022 года Россия начала спецоперацию в Украине, что привело к усилению санкционного давления на Москву со стороны западных стран. В Москве отмечали, что российская экономика смогла адаптироваться к ограничениям, но санкции оказали отрицательное воздействие на Европу и США, которые ввели их. В результате западные страны столкнулись с повышением цен на топливо и продукты питания, ускорением инфляции и ростом безработицы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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