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В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России
В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России - 23.08.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России
Экспорт продовольствия в 2024 году превысил показатель 2023 года на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание, сообщила журналистам... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:09+0300
2024-08-23T17:09+0300
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КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия в 2024 году превысил показатель 2023 года на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024". "У нас экспорт (продовольствия - ред.) уже выше прошлого года на 10-11% - он туда-сюда скачет - в тоннаже. То есть в тоннаже мы прям рвем всех, идем с очень хорошим темпом, но поскольку у нас сильно упали цены с прошлым годом на всю сырьевую составляющую и продукты переработки, включая масло, мясную продукцию, по деньгам мы не добираем, идем с отставанием", - сказала Лут. Министр отметила, что прирост в 10-11% - это очень хороший показатель. "Примерно в таком темпе сохранимся", - добавила она. РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов.
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минсельхоз рф, оксана лут, продовольствие, экспорт
Минсельхоз РФ, Оксана Лут, продовольствие, экспорт
В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России
Лут: экспорт продовольствия из РФ уже выше показателя за 2023 г на 11%
КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия в 2024 году превысил показатель 2023 года на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024".
"У нас экспорт (продовольствия - ред.) уже выше прошлого года на 10-11% - он туда-сюда скачет - в тоннаже. То есть в тоннаже мы прям рвем всех, идем с очень хорошим темпом, но поскольку у нас сильно упали цены с прошлым годом на всю сырьевую составляющую и продукты переработки, включая масло, мясную продукцию, по деньгам мы не добираем, идем с отставанием", - сказала Лут.
Министр отметила, что прирост в 10-11% - это очень хороший показатель. "Примерно в таком темпе сохранимся", - добавила она.
РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов.
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн