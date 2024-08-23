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В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России

В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о возросшем экспорте продовольствия из России

Экспорт продовольствия в 2024 году превысил показатель 2023 года на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание, сообщила журналистам... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:09+0300

2024-08-23T17:09+0300

2024-08-23T17:09+0300

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КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия в 2024 году превысил показатель 2023 года на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024". "У нас экспорт (продовольствия - ред.) уже выше прошлого года на 10-11% - он туда-сюда скачет - в тоннаже. То есть в тоннаже мы прям рвем всех, идем с очень хорошим темпом, но поскольку у нас сильно упали цены с прошлым годом на всю сырьевую составляющую и продукты переработки, включая масло, мясную продукцию, по деньгам мы не добираем, идем с отставанием", - сказала Лут. Министр отметила, что прирост в 10-11% - это очень хороший показатель. "Примерно в таком темпе сохранимся", - добавила она. РФ в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов.

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минсельхоз рф, оксана лут, продовольствие, экспорт