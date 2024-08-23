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В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале
В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале - 23.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале
Объем поступлений на счета эскроу во втором квартале 2024 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым и приблизился к рекорду четвертого квартала... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:58+0300
2024-08-23T15:58+0300
2024-08-23T15:58+0300
банк россии
эскроу-счета
поступления в бюджет
льготная ипотека
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Объем поступлений на счета эскроу во втором квартале 2024 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым и приблизился к рекорду четвертого квартала прошлого года, достигнув 1,6 триллиона рублей, следует из сообщения Банка России. "На счета эскроу поступило 1,6 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, и близко к рекорду IV квартала 2023 года (1,9 триллиона рублей)", - говорится в сообщении регулятора. Такая динамика объясняется ростом продаж в преддверии завершения "Льготной ипотеки" (под 8%) и изменения условий "Семейной ипотеки", отмечает ЦБ. Темп роста портфеля кредитов застройщикам во втором квартале 2024 года ускорился до 13% после 6% в первом квартале, следуя за быстро растущим объемом строящегося жилья. В результате общий размер портфеля достиг 7,4 триллиона рублей. Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 1 триллион рублей и достиг 6,8 триллиона рублей. "Покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохраняется на достаточно высоком уровне - 88%, что на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом квартале. Как следствие, средняя ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и остается весьма низкой (6,9% годовых), - добавил регулятор.
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эскроу-счета, поступления в бюджет, льготная ипотека
Банк России, эскроу-счета, поступления в бюджет, льготная ипотека
В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале
ЦБ: поступления на счета эскроу во II квартале выросли более чем в 1,5 раза
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Объем поступлений на счета эскроу во втором квартале 2024 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым и приблизился к рекорду четвертого квартала прошлого года, достигнув 1,6 триллиона рублей, следует из сообщения Банка России.
"На счета эскроу поступило 1,6 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, и близко к рекорду IV квартала 2023 года (1,9 триллиона рублей)", - говорится в сообщении регулятора.
Такая динамика объясняется ростом продаж в преддверии завершения "Льготной ипотеки" (под 8%) и изменения условий "Семейной ипотеки", отмечает ЦБ.
Темп роста портфеля кредитов застройщикам во втором квартале 2024 года ускорился до 13% после 6% в первом квартале, следуя за быстро растущим объемом строящегося жилья. В результате общий размер портфеля достиг 7,4 триллиона рублей.
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Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 1 триллион рублей и достиг 6,8 триллиона рублей.
"Покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохраняется на достаточно высоком уровне - 88%, что на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом квартале. Как следствие, средняя ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и остается весьма низкой (6,9% годовых), - добавил регулятор.