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В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале

В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале - 23.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ зафиксировали рост поступлений на счета эскроу во втором квартале

Объем поступлений на счета эскроу во втором квартале 2024 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым и приблизился к рекорду четвертого квартала... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:58+0300

2024-08-23T15:58+0300

2024-08-23T15:58+0300

банк россии

эскроу-счета

поступления в бюджет

льготная ипотека

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Объем поступлений на счета эскроу во втором квартале 2024 года вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с первым и приблизился к рекорду четвертого квартала прошлого года, достигнув 1,6 триллиона рублей, следует из сообщения Банка России. "На счета эскроу поступило 1,6 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, и близко к рекорду IV квартала 2023 года (1,9 триллиона рублей)", - говорится в сообщении регулятора. Такая динамика объясняется ростом продаж в преддверии завершения "Льготной ипотеки" (под 8%) и изменения условий "Семейной ипотеки", отмечает ЦБ. Темп роста портфеля кредитов застройщикам во втором квартале 2024 года ускорился до 13% после 6% в первом квартале, следуя за быстро растущим объемом строящегося жилья. В результате общий размер портфеля достиг 7,4 триллиона рублей. Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 1 триллион рублей и достиг 6,8 триллиона рублей. "Покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохраняется на достаточно высоком уровне - 88%, что на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом квартале. Как следствие, средняя ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и остается весьма низкой (6,9% годовых), - добавил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эскроу-счета, поступления в бюджет, льготная ипотека