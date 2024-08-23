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В Минздраве пообещали увеличить финансирование фонда ОМС в 2025 году
В Минздраве пообещали увеличить финансирование фонда ОМС в 2025 году - 23.08.2024, ПРАЙМ
В Минздраве пообещали увеличить финансирование фонда ОМС в 2025 году
Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T21:02+0300
2024-08-23T21:02+0300
2024-08-23T21:02+0300
минздрав рф
омс
михаил мурашко
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ВОЛОГДА, 23 авг - ПРАЙМ. Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве РФ сообщали, что объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2024 год, утвержден в размере 3,1 триллиона рублей, что по сравнению с 2023 годом больше на 13%. На 2025 год планируется выделить 3,3 триллиона, что на 6,9% выше 2024 года. "Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пока финальные цифры не озвучу, потому что они не завершены еще. Но то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Вологодскую область. По словам Мурашко, в 2024 году только на укрепление материально-технической базы Вологодская область получила 1,3 миллиарда рублей. "Тот объем мер, который сегодня реализуется, колоссален. Мы очень заинтересованы, чтобы Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения", - отметил министр.
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минздрав рф, омс, михаил мурашко
Минздрав РФ, ОМС, Михаил Мурашко
В Минздраве пообещали увеличить финансирование фонда ОМС в 2025 году
Мурашко: финансирование фонда ОМС на 2025 год значительно увеличится
ВОЛОГДА, 23 авг - ПРАЙМ. Увеличение финансирования бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год будет значительным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2024 год, утвержден в размере 3,1 триллиона рублей, что по сравнению с 2023 годом больше на 13%. На 2025 год планируется выделить 3,3 триллиона, что на 6,9% выше 2024 года.
"Сейчас идет работа над новым проектом бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пока финальные цифры не озвучу, потому что они не завершены еще. Но то, что прирост будет значительный в рамках программы обязательного медицинского страхования на покрытие расходов на лечение - это очень важно", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Вологодскую область.
По словам Мурашко, в 2024 году только на укрепление материально-технической базы Вологодская область получила 1,3 миллиарда рублей.
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"Тот объем мер, который сегодня реализуется, колоссален. Мы очень заинтересованы, чтобы Вологодская область получила мощный толчок к развитию здравоохранения", - отметил министр.